بطريقة المصانع وتحدي عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بمقادير ناجحة 100% بالخطوات

تعتبر الحلاوة الطحينية نوع من أنواع الحلويات اللذيذة والمحببه لدي عدد كبير من الناس بما فيهم صغار السن، فهي من أنواع الحلويات المشهورة والمعروفة في جميع بلدان العالم، فقد يوجد نوعان من الحلاوة الطحينية وهما حلاوة طحينية الشعر وحلاوة طحينية بالعسل، ولكن الحلاوة الطحينية الشعر هي النوع الوحيد المشهور بين الناس والأكثر تناولا أيضا، وباقي أنواع الحلاوة الطحينية قد يضاف إليها بعض النكهات مثل البندق والكريز والشوكولاته وفول السوداني وأنواع كثيرة من المكسرات غير هذا، حيث يوجد نوع آخر للحلاوة الطحينية وهو نوع صيامي فقد يكون بدون حليب. طريقة عمل الحلاوة الطحينية طريقة عمل الحلاوة الطحينية المكونات : كوب واحد من السكر البودر.

كوب واحد من الحليب البودر.

كوب كبير من الطحينة.

كمية من المكسرات وهي علي حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بتحضير طبق بشرط أن يكون طبق عميق ونضع فيه كوب من السكر البودر، ثم نضيف كوب من الحليب البودر ونضع كوب كبير من الطحينة، ثم يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها جيدا حتي تكون عبارة عن عجينة طرية ولينة.

إذا كانت رغبة الأشخاص في إضافة المكسرات فقد يتم وضعها بعد خلط المكونات ثم أصبحت عجينة لينه، وبعد إضافة المكسرات نقوم بتقليبها بطريقة جيدة.

يتم تجهيز قالب ويفضل أن يكون هذا القالب مجوف، حيث نقوم بوضع نقطة من الزيت إلي هذا القالب ومن ثم يتم وضع العجينة به.

وبعد ذلك يتم وضع هذا القالب في الثلاجه ونتركه لمدة ثلاث ساعات علي الأقل، ثم يتم إخراجه من الثلاجه ونقوم بتجهيز طبق يكون مسطح ويتم قلب هذا القالب علي الطبق المسطح، ثم يتم تقديمها وتناولها بهذا الشكل أو من الممكن أن يتم تقطيعها وبهذه الطريقة تستطيعي عمل الحلاوة الطحينية بدون تعب أو جهد. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر الحلاوة الطحينية نوع من أنواع الحلويات اللذيذة والمحببه لدي عدد كبير من الناس بما فيهم صغار السن، فهي من أنواع الحلويات المشهورة والمعروفة في جميع بلدان العالم، فقد يوجد نوعان من الحلاوة الطحينية وهما حلاوة طحينية الشعر وحلاوة طحينية بالعسل، ولكن الحلاوة الطحينية الشعر هي النوع الوحيد المشهور بين الناس والأكثر تناولا أيضا، وباقي أنواع الحلاوة الطحينية قد يضاف إليها بعض النكهات مثل البندق والكريز والشوكولاته وفول السوداني وأنواع كثيرة من المكسرات غير هذا، حيث يوجد نوع آخر للحلاوة الطحينية وهو نوع صيامي فقد يكون بدون حليب. طريقة عمل الحلاوة الطحينية طريقة عمل الحلاوة الطحينية المكونات : كوب واحد من السكر البودر.

كوب واحد من الحليب البودر.

كوب كبير من الطحينة.

كمية من المكسرات وهي علي حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بتحضير طبق بشرط أن يكون طبق عميق ونضع فيه كوب من السكر البودر، ثم نضيف كوب من الحليب البودر ونضع كوب كبير من الطحينة، ثم يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها جيدا حتي تكون عبارة عن عجينة طرية ولينة.

إذا كانت رغبة الأشخاص في إضافة المكسرات فقد يتم وضعها بعد خلط المكونات ثم أصبحت عجينة لينه، وبعد إضافة المكسرات نقوم بتقليبها بطريقة جيدة.

يتم تجهيز قالب ويفضل أن يكون هذا القالب مجوف، حيث نقوم بوضع نقطة من الزيت إلي هذا القالب ومن ثم يتم وضع العجينة به.

وبعد ذلك يتم وضع هذا القالب في الثلاجه ونتركه لمدة ثلاث ساعات علي الأقل، ثم يتم إخراجه من الثلاجه ونقوم بتجهيز طبق يكون مسطح ويتم قلب هذا القالب علي الطبق المسطح، ثم يتم تقديمها وتناولها بهذا الشكل أو من الممكن أن يتم تقطيعها وبهذه الطريقة تستطيعي عمل الحلاوة الطحينية بدون تعب أو جهد. طريقة التحضير

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