ضعي كريم بانثينول لشعرك ليلاً وفي الصباح سيجعل شعرك المموج والخشن ناعم حرير

يعد كريم بانثينول من أقوي الكريمات والتي يمكن إستخدامها بالنسبة للشعر أو بالنسبة للبشرة، حيث انتشر إستخدامه في وقتنا هذا ومن أكثر الناس استخداما لهذا الكريم هم الذين يعانون من الشعر الخشن، ولكن كريم بانثينول يعمل علي فرد الشعر الخشن بكل سهولة، وغير ذلك أنه له مفعول سحري مدهش في تنعيم الشعر دون وجود أي صعوبة والتخلص تماما من مشكلة الشعر الخشن وهذا يتم ظهوره بعد إستخدامه من أول أسبوع فقط، وغير كل هذا يساعد كريم بانثينول علي تطويل الشعر ويعطي للشعر ترطيب ولمعان ويحل ويعالج مشكلات كثيرة تتعلق بالشعر. طريقة فرد الشعر بالبانثينول طريقة فرد الشعر بالبانثينول المكونات : كمية من كريم بانثينول.

كمية من الشامبو او البلسم تناسب كمية الكريم.

خليط من الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع أو زيت الزيتون وزيت السمسم. طريقة التحضير قومي بتحضير طبق أو وعاء وضعي به كمية من كريم بانثينول ثم ضيفي إليه كمية من الشامبو أو البلسم، بشرط أن تكون هذه الكمية تعادل كمية الكريم.

ثم يتم خلطهم مع بعض بشكل جيد وقبل إستخدام هذا الخليط لابد من غسل وتنظيف الشعر، وذلك بإستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

وبعد ذلك قومي بتجفيف الشعر جيدا حتي لا يكون مبلل أو به ماء، ثم يتم وضع خليط الكريم مع الشامبو علي الشعر بأكمله ومن جميع الاتجاهات.

يتم ترك هذا الخليط علي الشعر حوالي عشر دقائق أو ربع ساعة، ثم قومي بغسله بالماء والشامبو أيضا وكذلك قومي بتجفيفه جيدا، ثم يتم تحضير طبق ونضع به كمية من زيت الزيتون وكمية من زيت الخروع وكمية من زيت السمسم، ثم نأخذ كمية مناسبة للشعر من خليط الزيوت الطبيعية ونقوم بدهن الشعر بطريقة جيدة، وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا حتي تحصلي علي نتيجة لن تصدقيها من أول أسبوع. طريقة التحضير الوسوم

يعد كريم بانثينول من أقوي الكريمات والتي يمكن إستخدامها بالنسبة للشعر أو بالنسبة للبشرة، حيث انتشر إستخدامه في وقتنا هذا ومن أكثر الناس استخداما لهذا الكريم هم الذين يعانون من الشعر الخشن، ولكن كريم بانثينول يعمل علي فرد الشعر الخشن بكل سهولة، وغير ذلك أنه له مفعول سحري مدهش في تنعيم الشعر دون وجود أي صعوبة والتخلص تماما من مشكلة الشعر الخشن وهذا يتم ظهوره بعد إستخدامه من أول أسبوع فقط، وغير كل هذا يساعد كريم بانثينول علي تطويل الشعر ويعطي للشعر ترطيب ولمعان ويحل ويعالج مشكلات كثيرة تتعلق بالشعر. طريقة فرد الشعر بالبانثينول طريقة فرد الشعر بالبانثينول المكونات : كمية من كريم بانثينول.

كمية من الشامبو او البلسم تناسب كمية الكريم.

خليط من الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع أو زيت الزيتون وزيت السمسم. طريقة التحضير قومي بتحضير طبق أو وعاء وضعي به كمية من كريم بانثينول ثم ضيفي إليه كمية من الشامبو أو البلسم، بشرط أن تكون هذه الكمية تعادل كمية الكريم.

ثم يتم خلطهم مع بعض بشكل جيد وقبل إستخدام هذا الخليط لابد من غسل وتنظيف الشعر، وذلك بإستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

وبعد ذلك قومي بتجفيف الشعر جيدا حتي لا يكون مبلل أو به ماء، ثم يتم وضع خليط الكريم مع الشامبو علي الشعر بأكمله ومن جميع الاتجاهات.

يتم ترك هذا الخليط علي الشعر حوالي عشر دقائق أو ربع ساعة، ثم قومي بغسله بالماء والشامبو أيضا وكذلك قومي بتجفيفه جيدا، ثم يتم تحضير طبق ونضع به كمية من زيت الزيتون وكمية من زيت الخروع وكمية من زيت السمسم، ثم نأخذ كمية مناسبة للشعر من خليط الزيوت الطبيعية ونقوم بدهن الشعر بطريقة جيدة، وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا حتي تحصلي علي نتيجة لن تصدقيها من أول أسبوع. طريقة التحضير

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