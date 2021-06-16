ايه اللي هيحصل لجسمك لو صحيتي كل يوم في نفس الميعاد

كتير من الدراسات اثبتت ان النوم المنتظم والروتين الصباحي بتساهم في اسلوب حياة صحي اكتر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم فوايد الصحيان في نفس الميعاد كل يوم ، وازاي اتباع روتين معين كل يوم ممكن يغير حياتك بشكل ايجابي.

فوايد الصحيان في نفس الميعاد:

1- هتحسي باصرار اكتر:

الصحيان بدري بيصنع الاشخاص الناجحين ، وحسب كلام واحد من الكتاب قال في واحد من كتبه ان “الفوز يبدأ من بدايتك” وان الساعات الاولى من اليوم ليها قيمة كبيرة ، حتى انه بيقول انه بامتلاك صباحك ، هتتحكمي في حياتك.

وحسب الدراسات الالمانية ، ان الاشخاص اللي عندهم عادة الصحيان بدري شخصيتهم بتميل للمثابرة والتعاون اكتر والرغبة في دخول تجارب جديدة.

2- هتبقي اكتر يقظة واقل قلق:

الاحساس بقلق اقل ليه علاقة كبيرة بعادات نومك ، وده اللي اتوصلت ليه الدراسات ، واللي اكتر من كده ان الصحيان بدري ليه مميزات تانية زي انه بيخليكي اكتر يقظة او مركزة بشكل اكبر وبيساعد على تعزيز صحة جسمك وعقلك.

ودراسة تانية اظهرت ان الاشخاص اللي بيصحوا بدري هما الناجحين اكتر في مكان شغلهم ، وبيقدروا يكملوا المهام بتاعتهم بسرعة.

3- هيبقى عندك تسويف اقل في حياتك:

هل كل يوم اتعودتي تضغطي على زرار الغفوة لما المنبه بيرن الصبح؟ في احتمالات اقل انك تعملي كده لو اتعودتي على الصحيان بدري وبقيتي شخص صباحي ، لان العلم بيقول انه هيبقى عندك عادات تسويف او تأجيل اقل من خلال اتباع عادات صباحية افضل.

4- هتكوني اقل عرضة لخطر الافكار السلبية:

قلة الوقت اللي بتنامي فيه مرتبط بالتفكير السلبي ، اضطرابات النوم بتأثر بشكل سلبي كمان على الصحة العقلية ، والاشخاص ممكن يبقى عندهم فرص اكبر للاصابة بالاكتئاب ، ومن خلال تنظيم وتحديد اوقات النوم والصحيان ، هتحسني فرصك في الحصول على عقل اكتر صحة ومشاعر ايجابية.

5- هتبقي راضية اكتر عن حياتك:

الحصول على اوقات نوم وصحيان محددين ومنتظمين هيخليكي راضية اكتر عن حياتك ، وده اللي اثبتت الابحاث والتجارب اللي اتعملت على عدد كبير من الاشخاص ، ولقت ان اتباع روتين منتظم للصحيان ادت لزيادة الرضا في حياة الناس الشخصية بنسبة 13% ، وزيادة في وضعهم المالي بنسبة 18% ، وزيادة كبيرة في التوازن بين العمل والحياة بنسبة 21%.

6- هتحسي بنشاط اكتر:

كتير من الاشخاص حاولوا انهم يصحوا كل يوم في نفس الوقت ، وكانت النتايج مثيرة جدا للاهتمام ، انهم بقوا اكتر نشاط خلال اليوم ، وبيحسوا بحماس اكتر في تعاملاتهم اليومية ، بالاضافة ان الحياة بشكل عام بتتحسن ، وبقى عندهم ميل لممارسة الرياضة ، والنوم بشكل افضل ، واسلوب الاكل بقى افضل ، وحتى انهم بقوا يصحوا لوحدهم قبل ما المنبه يرن.

7- هضمك هيبقى افضل:

جوه الجسم بيكون في عملية داخلية بتنظم دورة النوم والصحيان بتاعتنا ، وعندنا ساعة بيولوجية داخلية بتتظبط حسب دورة النوم بتاعتنا ، ومن خلال تنظيم وقت النوم والصحيان كل يوم في نفس الميعاد وتنظيم وجبات الاكل ، النظام الهضمي بيبقى منتظم اكتر في وظيفته وبتحافظ على الامعاء والمعدة وعملية التمثيل الغذائي في حالة جيدة.

8- مناعتك هتبقى اقوى:

النوم بيلعب دور مهم في المناعة ، وهو ضروري للدماغ والصحة بشكل عام ، وبيعتمد على الدورة اليومية بالظبط زي الهضم ، الصحيان في نفس الوقت كل يوم هيساعد على تنظيم جهاز مناعتك اكتر ، وهيحافظ كمان على تنظيم عملية الحرق في جسمك بشكل جيد.

الروتين الصباحي لبعض الاشخاص الناجحين:

امثلة لبعض الاشخاص الناجحين عن روتينهم الصباحي اليومي اللي وصلهم انهم يكونوا ناجحين في حياتهم.

اوبرا وينفري: بتصحى كل يوم الساعة 6 الصبح وبتنضف اسنانها وتمشي كلبها في نزهة صغيرة.

جاك دورسي: هو مؤسس تويتر ، بيصحى كل يوم الساعة 5 الصبح وبيمارس روتين للتأمل.

وارن بافيت: ملياردير ومستثمر مشهور ، بيصحى كل يوم الصبح الساعة 6:45.

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