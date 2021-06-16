أسرار تحضير مخلل الخيار السريع الشهي في المنزل دون مواد حافظة

مخلل الخيار السريع من أشهر المخللات التي لا يستطيع أحد الاستغناء عنها على المائدة في العزومات أو مع السندوتشات السريعة، كما أنه يعد من الأكثر المخللات شهرة حيث لا يكتمل الطعام خاصة الأطعمة التي تحتاج أحد أنواع المخللات إلى جانبها، وذلك لانة من أسرع الأنواع التي يمكن تحضيرها في المنزل في وقت قليل، كما أن فترة التخليل لاتحتاج فترة طويلة مثل باقي الأنواع الأخرى كالزيتون والليمون والجزر وغيرهم.

مخلل الخيار السريع

تعتبر من أنواع المخلل الأكثر انتشار في الدول العربية، حيث تقوم النساء بتحضير جميع أنواع المخلل في المنزل، بالطرق المعتادة، والتي يترك المخلل في الماء والملح فترة كبيرة حتى يستطيع تناوله، لكنها في بعض الأحيان لم يكن الوقت كافيا لإعداد المخلل في المنزل بطرق المعتادة، لذلك فانة لا يوجد أسرع من مخلل الخيار السريع الذي يمكن أن يعد في نفس اليوم الذي يأكل فيه.

كيلو خيار.

فصين من الثوم.

نصف كوب من الخل.

ماء ساخن.

ملعقتين كبيرتين من الملح.

قبل البدء في إعداد المخلل يجب غسل الخيار جيدا تحت الماء.

نقوم بإزالة أطراف الخيار ونقوم بتقطيعه حلقات إذا كان كبير الحجم، أما إذا كان ذات حجم صغير، نكتفي بعمل شق طولي في الخيار.

نقوم بوضع الخيار في إناء ونضع علية الماء ثم يتم وضعة على النار لمدة 15 دقيقة.

ثم يرفع من على النار ويصفى من الماء الساخن.

نقوم بوضع الخيار في برطمان زجاجي وبعدها نقوم بتحضير الماء ونذوب بها الملح ونضيف الخل والثوم.

نضع الماء على الخيار حتى تغمره ثم نغلق البرطمان جيدا.

يفضل استخدام الماء المفلتر وضعه على الخيار.

يترك المخلل لمدة ساعتين وبعدها يتم فتحة ويقدم بجانب أنواع الطعام المختلفة أو نضعه داخل السندوتشات.

مكونات مخلل الخيار السريعطريقة تحضير مخلل الخيار السريع