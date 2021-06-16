تكات تحضير وصفة الكبة السورية اللذيذة في البيت بالخطوات

من أشهر الوجبات في سوريا هي الكبة فهي تعد من الوجبات الطبية جيدًا في مذاقها بالإضافة إلى انها تحمل قيمة غذائية عالية، لذا ف الكبة السورية دائمة التواجد على أي سفرة وأساسية في الاحتفالات والأفراح والعزائم الكبرى فهي تضيف قيمة ووقار لأي سفرة توضع عليه لذا فالجميع يبحث عن أفضل طريقة لإعداده الكبة السوري في المنزل بالطريقة الأصلية.

الكبة السورية

نتيجة للبحث المتواصل عبر المنصات المختلفة عن أفضل طريقة اعداد الكبة السورية قررنا أن نخصص مقال اليوم للحديث معكم عن أفضل طريقة للإعداد.

افضل طريقة اعداد الكبة السورية

نصف كيلو من البرغل الناعم.

مقدار من الماء المغلي.

نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومه ناعم.

بشرة من الليمون الطازج.

1 عود من النعناع الطازج.

ملعقة من الكمون المطحون.

½ ملعقة من ملح الطعام الناعم.

½ ملعقة من الزنجبيل المفروم ناعم أو المبشور.

1/4 ملعقة من الفلفل الأبيض.

في أناء عميق ملئ بمقدار مناسب من الماء المغلي قومي بنقع البرغل لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

في إناء آخر قومي بتحضير حشوة اللحمة من خلال إضافة اللحم المفروم علية ثم إضافة كافة البهارات سابقة الذكر.

قومي بتحمير البصل المفروم ناعم في طاسة على النار.

قومي بتشويح اللحم المفروم مع البصل جيدًا وانتظري حتى ينضج الخليط.

بعد مرور 30 دقيقة قومي بوضع البرغل في الكبة الخاصة بك من أجل فرمه جيدًا.

قومي بفرد البرغل على رخامه المطبخ الخاص بكِ.

قومي بتقطيع البرغل إلى قطع ذو حجم مناسب وضعي فيه مقدار من اللحم ثم ابدئي في تشكيله على هيئة كرات صغيرة.

في زيت سابق التسخين قومي بإسقاط الكرات حتي تحمر ثم قومي بإخراجها على مناديل مطبخ.

طريقة تحضير الكبة السورية