طريقة جديدة لتحضير المكرونة بالصلصة الحارة بمذاقها الشهي الرائع

المكرونة من أكثر المعجنات المجففة القريبة من جميع الطبقات بمعني أن الجميع يقوم بالإقبال عليها بأشكال وطرق مختلفة، بعض الأشخاص تفضل المكرونة بالصلصة والبعض الآخر يفضل المكرونة بالصوص وتعتبر هذه الطريقة الأكثر إنتشاراً في المطاعم وكذلك المكرونة بالبشاميل والأصناف الأخري المتعددة وجميع أنواع المكرونة تتميز بالمذاق اللذيذ الشهي لذلك الإقبال عليها كبير كما تشغل تطور كبير بإستمرار، تتميز المكرونة بشكل عام بسهولة التحضير المنزلي لذلك هي الخيار الأنسب في حالة البحث عن وجبه سريعة خاصةً المكرونة بالصلصة ونقدم لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة تحضير المكرونة بالصلصة الحارة طريقة تحضير المكرونة بالصلصة الحارة المكونات: عبوة مكرونة مقدار نصف كيلو جرام.

ثلاث فصوص كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقتين كبيرتين من الخل.

كأسين من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الشطة الناعمة أو صوص الشطة.

ملعقة كبيرة من الملح وأخري من الزعتر.

ملعقة من الفلفل الأسود وأخري من الكمون. طريقة التحضير: نبدأ بوضع المكرونة في الماء المغلي للسلق كما هو معروف ونتركها في مصفاة بعد عملية السلق. نضع ملعقة من الزيت في مقلاة على النار ونضع بها الثوم المفروم ثم الخل والطماطم ونترك عصير الطماطم حتى يصبح صلصة ونضع جميع البهارات التي سبق ذكرها من الزعتر والشطة والفلفل الأسود والكمون ثم نقلب جميع المكونات معاً. بعد ذلك يتم إضافة المكرونة المسلوقة إلي الصلصة ونقلبهم معاً حتى تأخد المكرونة اللون الأحمر بعد ذلك يتم تقديم المكرونة في الأطباق وهي ساخنة للتمتع بمذاقها الحار مع العائلة ويمكنك إضافة أطباق جانبية مثل البطاطس المقلية أو الكفتة المشوية أو الكبدة حيث تعتبر المكرونة نوعاً من المعجنات الإضافية اللذيذة، وتصلح للتناول في أوقات مختلفة مثل الساعات المتأخرة من الليل ويتم تداولها ليلاً بين كثير من الشباب. طريقة التحضير: الوسوم

المكرونة من أكثر المعجنات المجففة القريبة من جميع الطبقات بمعني أن الجميع يقوم بالإقبال عليها بأشكال وطرق مختلفة، بعض الأشخاص تفضل المكرونة بالصلصة والبعض الآخر يفضل المكرونة بالصوص وتعتبر هذه الطريقة الأكثر إنتشاراً في المطاعم وكذلك المكرونة بالبشاميل والأصناف الأخري المتعددة وجميع أنواع المكرونة تتميز بالمذاق اللذيذ الشهي لذلك الإقبال عليها كبير كما تشغل تطور كبير بإستمرار، تتميز المكرونة بشكل عام بسهولة التحضير المنزلي لذلك هي الخيار الأنسب في حالة البحث عن وجبه سريعة خاصةً المكرونة بالصلصة ونقدم لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة تحضير المكرونة بالصلصة الحارة طريقة تحضير المكرونة بالصلصة الحارة المكونات: عبوة مكرونة مقدار نصف كيلو جرام.

ثلاث فصوص كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقتين كبيرتين من الخل.

كأسين من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الشطة الناعمة أو صوص الشطة.

ملعقة كبيرة من الملح وأخري من الزعتر.

ملعقة من الفلفل الأسود وأخري من الكمون. طريقة التحضير: نبدأ بوضع المكرونة في الماء المغلي للسلق كما هو معروف ونتركها في مصفاة بعد عملية السلق. نضع ملعقة من الزيت في مقلاة على النار ونضع بها الثوم المفروم ثم الخل والطماطم ونترك عصير الطماطم حتى يصبح صلصة ونضع جميع البهارات التي سبق ذكرها من الزعتر والشطة والفلفل الأسود والكمون ثم نقلب جميع المكونات معاً. بعد ذلك يتم إضافة المكرونة المسلوقة إلي الصلصة ونقلبهم معاً حتى تأخد المكرونة اللون الأحمر بعد ذلك يتم تقديم المكرونة في الأطباق وهي ساخنة للتمتع بمذاقها الحار مع العائلة ويمكنك إضافة أطباق جانبية مثل البطاطس المقلية أو الكفتة المشوية أو الكبدة حيث تعتبر المكرونة نوعاً من المعجنات الإضافية اللذيذة، وتصلح للتناول في أوقات مختلفة مثل الساعات المتأخرة من الليل ويتم تداولها ليلاً بين كثير من الشباب. طريقة التحضير:

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