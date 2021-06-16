وصفة سحرية لإزالة الشعر بالفازلين وزيت السعد في المنزل وبدون الم في 30 دقيقه

وصفة سحرية لإزالة الشعر بالفازلين وزيت السعد، الشعر الزائد من أكثر الأمور المحرجة لجميع النساء بلا استثناء فجمعهم يريدن جسم خالي من أي شعر زائد، فبعضهم اتجهنا إلى إجراء عملية الليزر وكان هو الحل الأسهل لهم من وجهة نظرهم أما عن البعض الأخر الذي لم يتحمل تكلفة هذه الأمر اتجهنا للبحث عبر المنصات المختلفة عن الطرق الطبيعية لإزاله الشعر، وهذه الأمر دفعنا وبقوة لحديث معاكم عن اقوي وصفه سحريه لازاله الشعر بدون الم في 30 دقيقة

وصفه سحريه لازاله الشعر بدون الم في 30 دقيقة

ازالة الشعر من أكثر الأمور المقلقة لدى الكثير من السيدات وخاصة النساء الذين لم يتحملوا الألم الخاصة بعملية الإزاله ودائم ما يصاحب هذه الألم التهابات في الجلد تأخذ فترة طويلة حتى ’تعالج، فإذا كنتِ من هؤلاء الذين يعانون من الم ازالة الشعر فتابعيِ معنا الوصفات التالية التي تساعدك على ازالة الشعر بسرعه وبدون الم، وصفة زيت السعد لازالة الشعر بدون الم في 30 دقيقة.

وصفة لإزالة الشعربالفازلين وزيت السعد

مكونات وصفة الفازلين وزيت السعد لازالة الشعر بدون الم

10 ملاعق كبيرة من زيت السعد.

5 ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

قومي بإحضار إناء عميق ويفضل أن يكون إناء زجاجي قومي بوضع الفازلين الطبي فيه وقلبيه لفترة حتي يذوب.

قومي بإضافة ماء الورد على الفازلين مع التقليب المستمر حتى تتداخل جميع المكونات.

ثم قومي بإضافة مقدار زيت السعد واخلطي جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات سابقة الذكر.

قومي بشطف الجسم جيدًا وتخفيفه باستخدام فوطة قطنية ثم ابدائ في توزيع الكريم على الجسم بالكامل مع التأكد على التغطية الكاملة.

اتركي الكريم على الجسم لمدة 30 دقيقة ثم قومي بمسحه باستخدام قطعة من القطن وسوف تندهشين من النتيجة فالشعر يزال من جذوره دون الإحساس بالألم نهائيا.

طريقة تحضير وصفة زيت السعد لازالة الشعر بدون الم