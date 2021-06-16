خلطة الكوسا السحرية أقوى كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الجاف والمجعد ليصبح مثل الحرير

خلطة الكوسا السحرية أقوى كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الجاف والمجعد ، تعد أحدث طريقة طبيعية آمنة لفرد الشعر المجعد، كما أنها تغذي الشعر وتمنع تساقطه نهائياً، على عكس منتجات الفرد الكيميائية مثل بروتين فرد الشعر، فهي تحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد والفوسفور والمغنيسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض العضوية، كما أن فيتامين أ وفيتامين سي الموجود في الكوسة يحسن يعزز إنتاج الكولاجين والذي له تأثير السحر على الشعر، واليوم سوف نخبركِ بطريقة طبيعية وآمنة لتنعيم الشعر الخشن الجاف.

خلطة الكوسا السحرية أقوى كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الجاف والمجعد

يعتبر قناع الكوسة علاجًا صيفيًا ممتازًا لاستعادة مرونة ونعومة الشعر.

المكونات

كوسا طازجة.

زيت زيتون عالي الجودة.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة من كريم بانثينول.

طريقة التحضير

في وعاء عميق قومي ببشر كمية مناسبة من الكوسة لطول شعرك، حتى يصبح المزيج ناعمًا.

اخلطي خمس إلى سبع ملاعق كبيرة من الكوسة المبشورة مع ثلاث إلى خمس ملاعق صغيرة من زيت الزيتون الدافئ.

أضيفي باقي المكونات وقلبي المزيج جيداً.

وزعي المزيج على شعرك باستخدام الفرشاة، ثم مشطيه ثانية، ووزعي باقي المزيج.

يترك لمدة ساعة ثم يشطف، وستلاحظين نعومة في الشعر، وتعد أفضل وصفة كيراتين لفرد الشعر طبيعاً.

كيراتين طبيعي للشعر بذور الكتان

المكونات

بذور كتان منقوعة في ماء ساخن لمدة ساعتين على الأقل.

ملعقة من الشاي الأخضر.

ملعقة من جل الصبار.

عصير الكوسة.

طريقة التحضير

قومي بمزج المكونات السابقة جيداً بعد أن تأخذي جل بذر الكتان، وأضيفي إليه الشاي الأخضر ويمكن استخدام البن أيضاً، فالعبرة باستخدام الكافيين لما له من تأثير رائع على الشعر.

قومي بتقسيم شعرك كالمعتاد، ووزعي المزيج جيداً.

باستخدام منشفة دافئة أو بونيه حراري، واتركيه لمدة خمس دقائق، ثم يشطف الشعر.

كانت هذه خلطة الكوسا السحرية أقوى كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الجاف والمجعد بكل سهولة وبأمان تام.