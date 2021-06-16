طريقة تحضير كريم النشا السحري في المنزل لتفتيح البشرة وفعاليته المذهلة في التخلص من علامات التقدم بالعمر

يعتبر كريم النشا السحري من أهم المواد الطبيعية في عالم التجميل التي تساهم في تفتيح لون البشرة والتخلص من عدد كبير من العوامل السيئة التي تؤثر على جمالها وسحرها، ومن ضمن تلك الأشياء التصبغات الجلدية التي تصيب البشرة نتيجة للتعرض الكبير لأشعة الشمس الضارة، والتي يمكننا تفاديها من خلال الاعتماد على ذلك الكريم المكون من مواد طبيعية، لا يوجد لها أية آثار جانبية ضارة بالجلد أو الصحة، كما أنه يشكل طبقة حماية على البشرة تعمل على الوقاية من العوامل الضارة.

طريقة عمل كريم النشا السحري في البيت

يعتبر كريم النشا السحري من المكونات الطبيعية التي لها مفعول السحر على البشرة، وبالرغم من النتيجة المذهلة التي يقدمها للبشرة، إلا أنه لا يتكون من عدد كبير من المكونات، والتي تتمثل فيما يلي:

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من ماء الورد.

في إناء مناسب نقوم بإضافة جميع المواد المستخدمة في تحضير كريم النشا السحري. نقلب المكونات سوياً حتى تتجانس سوياً، وبعدها نرفع المزيج على نار هادئة. الاستمرار في التقليب حتى يتكثف قوام المزيج ويصبح مثل الكريم. يوضع في عبوة فارغة معقمة ومحكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

يساعد في تنظيف البشرة والتخلص من البكتريا والجراثيم والأوساخ، ويساهم في سد المسام الواسعة.

يشكل طبقة حماية على البشرة ضد الأشعة الضارة التي تصدر من الشمس.

يساعد في تفتيح لون البشرة وتنعيمها وترطيبها مثل بشرة الأطفال.

يعمل على التخلص من الرؤوس السوداء التي تظهر على البشرة.

له دور قوي وفعال على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية.

يقوم بتعبئة الخطوط الرفيعة التي تظهر في الوجه.

خطوات عمل كريم النشا السحري بالتفصيلفوائد كريم النشا السحري