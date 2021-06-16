طريقة عمل كريم النعناع والنشا للقضاء على التجاعيد وتفتيح الوجه 10 درجات

يعتبر كريم النعناع والنشا ، من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها على البشرة، فهو يساعد على تبييض الوجه ويجعل البشرة نضاره وخالية من العيوب، ويمنح الوجه النعومة ويساعد على ترطيبه، يعمل الكريم على غلق المسام ويزيل الدهون المتراكمة تحت الجلد، ويقلل من نمو الشعر في الوجه، وهو من الكريمات التي تتمتع برائحة النعناع المنعشة، يحمى البشرة من التشققات في فصل الشتاء، ويساعد غلق التشققات في القدم ويجعلها ذات نعومة كاملة، وهو من أكثر الكريمات التي يتم تداولها في الأسواق، وتكون غالية الثمن وتحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب الكثير من المشاكل على مد استخدامها، فيجب عمله في المنزل بدل من شرائه، فطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النعناع والنشا للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة 10 درجات بخطوات بسيطة. مكونات كريم النعناع والنشا مكونات كريم النعناع والنشا سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم بكل سهولة وهى كالتالي:- 2 ملعقة كبيرة من النشا. كوب من مغلي النعناع. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النعناع والنشا للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع ماء النعناع، وملعقتين النشا ونقلب حتى يذوب النشا تمامًا.

نقوم بوضع الوعاء على حمام من الماء الساخن ونقلب باستمرار حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على الماء الساخن ونتركه حتى يبرد جيدًا قبل وضع الزيت عليه.

بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند، وزيت اللوز ونقلبه مع بعض حتى تختلط المكونات ويصبح جاهز للاستخدام.

نقوم بوضع الخليط ي علبة صغيرة ثم نضعها في الثلاجة لحين الاستخدام.

نقوم بوضع الكريم يوميًا في فترة الصباح والمساء حتى نحصل على نتائج مبهره. طريقة عمل ماسك النعناع والنشا لتفتيح الوجه سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الماسك وهى كما يلي:- نحضر كمية صغيرة من أوراق النعناع، وربع كوب من ماء الورد، وملعقة كبيرة من النشا. ونقوم بوضعهم في الخلاط الكهربائي ويتم خلطهم جيدًا حتى يصبح الخليط ناعم. ثم نضع الخليط في برطمان صغير ونضعه في الثلاجة. نقوم بدهن الوجه بالتساوي ونتركه حتى يجف لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد سوف تحصلين على الانتعاش والنعومة والتفتيح الكامل. الوسوم

يعتبر كريم النعناع والنشا ، من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها على البشرة، فهو يساعد على تبييض الوجه ويجعل البشرة نضاره وخالية من العيوب، ويمنح الوجه النعومة ويساعد على ترطيبه، يعمل الكريم على غلق المسام ويزيل الدهون المتراكمة تحت الجلد، ويقلل من نمو الشعر في الوجه، وهو من الكريمات التي تتمتع برائحة النعناع المنعشة، يحمى البشرة من التشققات في فصل الشتاء، ويساعد غلق التشققات في القدم ويجعلها ذات نعومة كاملة، وهو من أكثر الكريمات التي يتم تداولها في الأسواق، وتكون غالية الثمن وتحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب الكثير من المشاكل على مد استخدامها، فيجب عمله في المنزل بدل من شرائه، فطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النعناع والنشا للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة 10 درجات بخطوات بسيطة. مكونات كريم النعناع والنشا مكونات كريم النعناع والنشا سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم بكل سهولة وهى كالتالي:- 2 ملعقة كبيرة من النشا. كوب من مغلي النعناع. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النعناع والنشا للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع ماء النعناع، وملعقتين النشا ونقلب حتى يذوب النشا تمامًا.

نقوم بوضع الوعاء على حمام من الماء الساخن ونقلب باستمرار حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على الماء الساخن ونتركه حتى يبرد جيدًا قبل وضع الزيت عليه.

بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند، وزيت اللوز ونقلبه مع بعض حتى تختلط المكونات ويصبح جاهز للاستخدام.

نقوم بوضع الخليط ي علبة صغيرة ثم نضعها في الثلاجة لحين الاستخدام.

نقوم بوضع الكريم يوميًا في فترة الصباح والمساء حتى نحصل على نتائج مبهره. طريقة عمل ماسك النعناع والنشا لتفتيح الوجه سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الماسك وهى كما يلي:- نحضر كمية صغيرة من أوراق النعناع، وربع كوب من ماء الورد، وملعقة كبيرة من النشا. ونقوم بوضعهم في الخلاط الكهربائي ويتم خلطهم جيدًا حتى يصبح الخليط ناعم. ثم نضع الخليط في برطمان صغير ونضعه في الثلاجة. نقوم بدهن الوجه بالتساوي ونتركه حتى يجف لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد سوف تحصلين على الانتعاش والنعومة والتفتيح الكامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم النعناع والنشا للقضاء على التجاعيد وتفتيح الوجه 10 درجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.