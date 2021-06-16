مكون لا يخطر على بالك لشد وتبييض الوجه والقضاء على التجاعيد تماماً، حضري أقوى قناع منزلي على الإطلاق للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة وتفتيح البشرة لأقصى درجة ممكنة، وصفة البطاطس وقشور الموز نتيجتها مضمونة ومن أول استعمال ستلاحظين الفرق، حيث تحصلين معها على بياض ونعومة فائقة لوجهك ورقبتك وتوحيد للون البشرة بحيث تظهر صافية نضرة، فقشور الموز غنية بالبوتاسيوم وفيتامين ج ومضادات الأكسدة لذلك فهي تعمل على تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد، تقلل من الانتفاخ حول العين وأيضاً تساعد على التقليل من آثار حب الشباب وعلاج كل مشاكل البشرة.

تبييض وشد الوجه والقضاء على التجاعيد

احضري قشور الموز على أن تكون ناضجة جداً وحبة واحدة من البطاطس بالاضافة إلى ملعقتين ممتلئتين من مسحوق الأرز المطحون، فالأرز المطحون هر سر جمال بشرة الأسيويات حيث يجعل الوجه صافي خالي من التصبغات والبقع ويوحد لون الوجه ويجعله مشرق. استخدمي أيضاً كوب صغير من الحليب السائل وقطرات قليلة من عصير الليمون الحامض، أولاً قومي بتحضير قشور الموز الناضجة ثم تقطع إلى قطع صغيرة وتترك جانباً.

ومن ناحية أخرى حضري حبة البطاطس ثم اغسليها جيداً ثم ضعيها في إناء للطهي مع كوب من الماء على النار حتى تنضج، بعد ذلك تقشر وتهرس جيداً للحصول على البطاطس المطبوخة المهروسة، وفي وعاء يتم إضافة قشور الموز المقطعة والبطاطس المهروسة ثم يُضاف مقدار كلا من مسحوق الأرز المطحون، الحليب السائل وقطرات من عصير الليمون الحامض أو عصير البرتقال، وباستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي يتم خلط ومزج المكونات مع بعضها البعض جيداً ليتم الحصول على قوام متجانس.

طريقة الاستخدام للحصول على بشرة مشرقة

قومي بتقسيم الخلطة إلى نصفين في وعاءين مختلفين واطبقي الطريقة التي تناسبك. الوعاء الأول، يطبق الخليط كما هو بدون أي إضافات أخرى، يوضع على الوجه والرقبة والبشرة تكون نظيفة ثم يترك لمدة نصف ساعة مع الاسترخاء تماماً، بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة الماسك ثم يغسل مرة أخرى بالماء البارد ورطبي البشرة بعد ذلك، يكرر استعمال هذا الماسك ثلاثة أو أربعة مرات في الأسبوع، يمكنك الاحتفاظ بالكمية المتبقية في الثلاجة بعد أن يتم وضعها في علبة وغلقها جيداً.

في الوعاء الثاني وإذا رغبت في اتباع هذه الطريقة يجب ألا تكونين من أصحاب البشرة الحساسة، قومي بإضافة القليل من عسل النحل إلى الخليط السابق مع التقليب الجيد، ثم يطبق على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة الماسك ثم اغسليه مرة أخرى بالماء البارد. ويمكنك إضافة زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا أو جل الصبار إلى الخلطة لمزيد من الفوائد الرائعة لبشرتك.