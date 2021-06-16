طريقة عمل كريم الليمون والنشا السحري لإزالة رائحة العرق نهائياً

كريم الليمون والنشا ، من الكريمات الفعالة التي تساعد على ترطيب وتفتيح المناطق الحساسة وإزالة رائحة العرق منها بكل سهولة، وتعطيها النعومة والانتعاش لفترة طويلة تدوم لمدة 24 ساعة على الأقل، يسهم الكريم في قتل البكتيريا والجراثيم التي تنمو على سطح الجلد فتسبب رائحة العرق الكريهة، فتجد أغلب الناس يواجهون مشكلة رائحة العرق المزعجة وخاصة في فصل الصيف، فيتجهون إلي شراء مستحضرات التجميل التي تسبب الامراض على المدي البعيد، وهو من الكريمات السحري التي تساعد على حل مشاكل الجسم وتحافظ على ترطيبه وتعطيها النعومة الكاملة، فلذلك قومنا بعمل كريم سحري من المنزل يقضي على الروائح المزعجة، سوف نتعرف عليها من خلال موقع ثقفني، وهى طريقة عمل كريم الليمون والنشا السحري لإزالة رائحة العرق نهائيًا، وإعطاء الجسم رائحة عطرية جميلة تدوم طول اليوم.

مكونات كريم الليمون والنشا

سوف نتعرف من خلال مقالنا على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم بكل سهولة وهى كما يلي:-

نصف كوب من عصير الليمون المركز. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ربع كوب من الماء العادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والنشا السحري إزالة رائحة العرق بخطوات بسيطو وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم باستمرار حتى يذوب النشا جيدًا.

نقوم بوضع الوعاء على حمام من الماء الساخن ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام مثل الكريم.

ثم نرفع الوعاء من على الماء الساخن ونتركه حتى يبرد ثم نبدأ باستخدامه.

نقوم بوضع الكريم كل يوم حتى تحصلي على النتائج المذهلة وبياض غير عادي سوف يبهرك.

خلطة النشا والليمون لتفتيح الإبط بسرعة رهيبة

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة عند عمل الخلطة بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به ملعقة كبيرة النشا، وملعق صغيرة من السكر ونقلبهم جيدًا مع بعض. ثم نحضر نصف لليمونة، ونقوم بغمسها في الخليط السابق وندلك بها جيدًا حتى نزيل الاسمرار والروائح الكريهة. نقوم باستخدام الخلطة يوميًا على الجسم حتى نقضي على رائحة العرق نهائيًا بكل سهولة.

فوائد كريم الليمون والنشا لإزالة رائحة العرق

سوف نتعرف على بعض الفوائد التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-