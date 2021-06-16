وصفة قبيلة ياو الصينيه لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه والقضاء على الشيب في أسبوع واحد فقط

وصفة قبيلة ياو الصينيه لتطويل الشعر أحد أكثر الوصفات التي يبحث عنها راغبي الحصول على شعر طويل وناعم وكثيف، فالشعر هو سر جمال كل فتاة وسيدة، ولطبيعة الحياة التي نعيشها، وايضاً كثرة المواد الكيميائية الضارة من حولنا يتأثر الشعر سلباً، مما يؤدي لتجعده وتقصفه وتساقطه بشكل كبير، إلا أن أهم ما يميز قبيلة ياو الصينية هو طول شعر السيدات هناك، وكثافته الملحوظة كما أنه لا يشيب أبداً مهما تقدمن في السن، بالطبع هناك بعض العوامل الجينية المؤثرة في طبيعة الشعر، ولكن سنخبركم اليوم عن سر وصفتهن للعناية بالشعر.

وصفة قبيلة ياو الصينيه لتطويل الشعر

يبلغ متوسط طول شعر السيدات في القبيلة حوالي 2 متر، كما أن وصفتهم تتميز بقدرتها على القضاء على الشعر الأبيض والصلع المبكر بمكونات بسيطة جداً.

المكونات

مشط خشبي.

قشر البرتقال.

ماء.

عشر ملاعق أرز.

طريقة الاستخدام

اغلي ماء الأرز مع قشر البرتقال ثم اتركيه لمدة خمسة عشر إلى ثلاثين يومًا.

يوضع المزيج على الشعر لمدة 20 دقيقة تقريباً.

يتم شطفه بماء نقي ولكن يشترط أن تكون مياه معدنية أو مياه معبأة من الفلتر وتترك لمدة يومين على الأقل لضمان عدم وجود كلور.

يمشط بالمشط الخشبي.

وصفة صينية لتكثيف الشعر

المكونات

ثلاث ملاعق من إكليل الجبل أو الروزماري.

ثلاث فصوص من الثوم المقطع ويمكن الاستغناء عنه في حال رغبتكِ استخدام الوصفة للتصفيف لتطويل الشعر.

ملعقتين كبيرتين من زيت زيتون.

ملعقتين كبيرتين من زيت خردل.

طريقة الاستخدام