ملعقة من النشا هتفرد شعرك مفعولها سحري ولن تحتاجي لعمل كيراتين في الكوافير

ملعقة من النشا هتفرد شعرك حيث يعد النشا من أفضل المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في فرد الشعر الخشن، ويعد بديلا طبيعيا لاستخدام البروتين والكيراتين، فالنشا يحتوي على العديد من العناصر الهامة التي تعمل على فرد الشعر دون أن تسبب له أي مشاكل مثل تساقط الشعر وتقصفه، وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدام النشا فيها كمكون رئيسي فدعونا نتعرف عليها سويا.

ملعقة من النشا هتفرد شعرك حيث يمكن خلط النشا مع العديد من المواد الطبيعية الأخرى للحصول على شعر مفرود، ومن ضمن هذه الوصفات وصفة النشا مع حليب جوز الهند، وحتى تتمكنين من تحضير هذه الوصفة سوف تحتاجين إلى المكونات التالية:-

3 ملاعق كبيرة من النشا.

كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

شامبو لا يحتوي على الكبريت.

طريقة تحضير الوصفة بسيطة للغاية فكل ما عليك فعله هو القيام باتباع الخطوات التالية:-