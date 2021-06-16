طريقة عمل ايس كريم سهل لذيذ ومنعش في حر الصيف وصفة مضمونة 100 بمكون بسيط

طريقة عمل ايس كريم سهل تسعدي به أطفالك بدون مجهود أو تعب، الأيس كريم أو الحلوى المجمدة أو البوظة او الجيلاتي أكثر حلوى شعبية على مستوى العالم، فهي قد تكون من الحليب والفانيليا والفواكه أنواعها كثيرة لا حصر لها، و لكن الحلوى المثلجة الجاهزة مشكلتها أنها تحتوي على مواد حافظة ومكسبات قوام ومكسبات طعم ورائحة، ومنها مواد خطيرة ومضرة بالصحة العامة، لذلك اصنعي الايس كريم بنفسك بسهولة و بدون مجهود، و بمكونات طبيعية مائة بالمائة دون مواد صناعية و حافظي على صحة اولادك، و امنحيهم البهجة و الانتعاش في حرارة الصيف. طريقة عمل ايس كريم سهل بالحليب المكثف والفراولة طريقة عمل ايس كريم سهل بالحليب المكثف والفراولة مكونات: 500 مل من كريمة الخفق

400 غرام من الحليب المكثف

250 جم فراولة. طريقة تحضير ايس كريم بالحليب المكثف والفراولة تُخفق الكريمة الباردة بالخلاط حتى تصبح كريمة. أضف الحليب المكثف وعيدي الخفق مرة أخرى حتى تصبح ناعمة.

قطعي الفراولة إلى قطع صغيرة جداً وضعيها في خليط الكريمة وحركيها. ضعي الآيس كريم في اناء، وقومي بتغطيته بالبلاستيك فيلم أو بغطاء وضعه في الفريزر لمدة 3-4 ساعات. طريقة عمل ايس كريم زبادي المانجو السريع طريقة تحضير ايس كريم بالحليب المكثف والفراولةطريقة عمل ايس كريم زبادي المانجو السريع و هو وصفة سهلة وسريعة لعمل الايس كريم بسهولة و بمواد طبيعية المكونات: عدد 2 ثمرة مانجو ناضجة.

علبة زبادي 120 جرام.

100 غرام من عسل النحل.

1-3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون، اختياري ان كنتى تحبين الطعم الحامض في الايس كريم. طريقة عمل ايس كريم سهل بالمانجو قشري المانجو وقطعيه إلى مكعبات وضعيه في الفريزر لبضع ساعات.

ثم اخفقي الزبادي والمانجو والعسل وعصير اليمون بالخلاط حتى يصبح المزيج ناعمًا. إذا كانت المانجو حامضة، فلا داعي لإضافة عصير اليمون.

ضعي المزيج في علبة عريضة، غطى العلبة او لفيها بلاستك فيلم وضعيها في الفريزر لمدة 1-2 ساعة. طريقة عمل ايس كريم سهل بالمانجو الوسوم

طريقة عمل ايس كريم سهل تسعدي به أطفالك بدون مجهود أو تعب، الأيس كريم أو الحلوى المجمدة أو البوظة او الجيلاتي أكثر حلوى شعبية على مستوى العالم، فهي قد تكون من الحليب والفانيليا والفواكه أنواعها كثيرة لا حصر لها، و لكن الحلوى المثلجة الجاهزة مشكلتها أنها تحتوي على مواد حافظة ومكسبات قوام ومكسبات طعم ورائحة، ومنها مواد خطيرة ومضرة بالصحة العامة، لذلك اصنعي الايس كريم بنفسك بسهولة و بدون مجهود، و بمكونات طبيعية مائة بالمائة دون مواد صناعية و حافظي على صحة اولادك، و امنحيهم البهجة و الانتعاش في حرارة الصيف. طريقة عمل ايس كريم سهل بالحليب المكثف والفراولة طريقة عمل ايس كريم سهل بالحليب المكثف والفراولة مكونات: 500 مل من كريمة الخفق

400 غرام من الحليب المكثف

250 جم فراولة. طريقة تحضير ايس كريم بالحليب المكثف والفراولة تُخفق الكريمة الباردة بالخلاط حتى تصبح كريمة. أضف الحليب المكثف وعيدي الخفق مرة أخرى حتى تصبح ناعمة.

قطعي الفراولة إلى قطع صغيرة جداً وضعيها في خليط الكريمة وحركيها. ضعي الآيس كريم في اناء، وقومي بتغطيته بالبلاستيك فيلم أو بغطاء وضعه في الفريزر لمدة 3-4 ساعات. طريقة عمل ايس كريم زبادي المانجو السريع طريقة تحضير ايس كريم بالحليب المكثف والفراولةطريقة عمل ايس كريم زبادي المانجو السريع و هو وصفة سهلة وسريعة لعمل الايس كريم بسهولة و بمواد طبيعية المكونات: عدد 2 ثمرة مانجو ناضجة.

علبة زبادي 120 جرام.

100 غرام من عسل النحل.

1-3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون، اختياري ان كنتى تحبين الطعم الحامض في الايس كريم. طريقة عمل ايس كريم سهل بالمانجو قشري المانجو وقطعيه إلى مكعبات وضعيه في الفريزر لبضع ساعات.

ثم اخفقي الزبادي والمانجو والعسل وعصير اليمون بالخلاط حتى يصبح المزيج ناعمًا. إذا كانت المانجو حامضة، فلا داعي لإضافة عصير اليمون.

ضعي المزيج في علبة عريضة، غطى العلبة او لفيها بلاستك فيلم وضعيها في الفريزر لمدة 1-2 ساعة. طريقة عمل ايس كريم سهل بالمانجو

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