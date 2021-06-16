زيت الخلطة العجيبة تطويل الشعر في شهر روتين عناية بالشعر على أصوله

كل فتاة وسيدة تحلم بأن يكون لها شعر طويل وكثيف ناعم، ويلجأن لسماع نصائح وتجارب التي تحفزهم لاستخدام وتجربة منتجات سواء صناعية أو طبيعية لتساعدهم في تطويل الشعر وملأ فراغات الرأس بالشعر وحمايته من التساقط المستمر، ولكن ما أثبت وأدى إلى نتائج مذهلة مع الكثير من الفتيات أن الشعر يحتاج إلى روتين يشمل مجموعة من المواد التي تحفز نمو الشعر وتمنع تساقطه وتجعله ناعم، تلك الروتين به أهم زيوت للشعر والكريم المخصص للشعر وبخاخة تدليك الشعر وبعض مأكولات التي لابد من ضمها لنظام غذائك اليومي حتى تصل كل فتاة لحلم شعر طويل ناعم، وسنتعرف معا على تلك روتين بمجموعة النصائح التي اتبعتها كثير من فتيات وشاهدوا نتيجة في أقل من شهر.

كريم وزيت خلطة عجيبة تطويل الشعر

لتتمكني من الحصول على شعر طويل بمدة قصيرة سريعة لابد من تكثيف استعمال روتين نمو الشعر والعناية به، عن طريق أتباع عدد من النصائح والخطوات الهامة التي تلعب دور كبير في تحفيز نمو الشعر.

أولا يجب الاهتمام بتناول السلمون والبيض والجرجير وخضروات ورقية والأفوكادو والزبادي اليوناني. كما يتوفر عدد من الفيتامينات الهامة لنمو الشعر. عمل مساج للشعر عن طريق بخاخة تطويل الشعر. زيوت رائعة تحفز تطويل الشعر. كريمات وأمبولات تقوي الشعر وتمنع تساقطه.

من أفضل أنواع البخاخ المخصص للشعر هو بخاخ sfira spray. يستعمل عن طريق رش 10 بخات على الشعر كل يوم وتدليك فروة الرأس جيدا. وتمشيط الشعر قبل النوم من الخلف إلى الأمام حيث أن تلك الطريقة تساعد على تنشيط دورة دموية بالرأس. يمكن استخدام نصف أمبول من Atrakta amp، الرائع لتدليك فروة الرأي كل صباح لوجود به زيت نعناع الذي يحفز نمو الشعر.

تستعمل تلك الخلطة من الزيوت بعد استعمال بخاخ الشعر لتطويل الشعر بسرعة، حيث أن الزيوت تمنع تساقط الشعر وتجعله طويل، وتحتوي المجموعة على زيوت مخصصة لبصيلات الشعر لتطويلها وجعلها قوية. تتكون المجموعة من كميات متساوية من كل من زيت اللوز وزيت الخروع مع زيت اللافندر. زيت صبار، زيت جرجير، زيت زهرة بنفسج، زيت نعناع، زيت عشبة المدينة، زيت بذور كتان، زيت شمطري. توضع معلقتين من خليط من زيوت خلطة عجيبة للشعر وترفع على حمام ماء دافئ ثم تدليك الشعر لها. وتترك على الشعر لمدة ساعتين أو من الليل حتى الصباح ويغسل الشعر بالماء والشامبو.

ملعقة كبيرة من زيت أكليل الجبل. ملعقة كبيرة من زيت تين شوكي. ملعقة كبيرة زيت نعناع. ملعقة كبيرة زيت لافندر. ملعقة كبيرة زيت شاي أخضر. ملعقة زيت خردل. ملعقة كبيرة زيت حشيش. ملعقة زيت أملا. ملعقة كبيرة من زيت بصل. ملعقة كبيرة زيت جرجير. ملعقة كبيرة زيت الثوم.

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