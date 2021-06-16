فوائد شاي الكمبوتشا المعجزة للعناية بالبشرة وكيفية استخدامه لبشرة خالية من العيوب، هل ترغبين دائمًا في بشرة مشرقة ونضرة؟ في الوقت الحالي يعد شاي الكمبوتشا أحد أكثر المشروبات العصرية الصحية وأحد المكونات الواعدة في سوق مستحضرات التجميل. وعلى الرغم من أن شعبية الكمبوتشا قد ارتفعت في جميع أنحاء العالم، إلا أنها لطالما كانت مستخدمة منذ قرون عديدة مضت لفوائدها الصحية المذهلة. ويحتوي الكمبوتشا على البروبيوتيك والفيتامينات الأساسية في العناية بالبشرة، لذا دعونا نتعرف معاً على فوائد هذا الشاي المعجزة في ترطيب البشرة وتجديد شبابها وتفتيح لونها طبيعياً.

فوائد شاي الكمبوتشا للبشرة

الكمبوتشا يرطب البشرة نظرًا لأنه يتم استهلاكه في شكل سائل ويتم تصنيعه في الغالب من الماء، لذا فإن هذا الشاي الرائع يرطب بشرتك ويحسن مرونة الجلد أيضًا مما يقلل الخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة والتأخر في السن، كما يساعد في تحسين لون البشرة لما له من خصائص مضادة للأكسدة مما يجعل بشرتك مشرقة نقية الملمس، يحتوي أيضًا شاي الكمبوتشا على خصائص مطهرة وأحماض طبيعية للحصول على بشرة أكثر إشراقة.

يحتوي الكمبوتشا أيضًا على بكتيريا حمض اللاكتيك التي يمكن أن تقشر البشرة برفق لتفتيح لون الوجه، وعندما تميل بشرتنا كالمعتاد إلى امتصاص بعض السموم الموجودة في بيئتنا يمكن للفيتامينات الموجودة في الكمبوتشا أن تفيد في تلك الحالة، حيث يحتوي على عدة أنواع من فيتامينات ب (ب 1 ، ب 2 ، ب 6 ، ب 12 ، على وجه التحديد) ، وهي ضرورية للحفاظ على خلايا صحية جديدة وإنتاجها تساعد بشرتك على التوهج وتقوي شعرك وأظافرك.

أشياء يجب أن تعرفها عند تناول الكومبوتشا

الكمبوتشا في شكلها العادي هو حمض ضعيف لذلك قد يكون هذا مهيجًا للجلد إذا لم يتم تخفيفه، لأن الجلد يحافظ على حاجزه الواقي بشكل أفضل عند درجة حموضة تبلغ حوالي 5.5 على الأقل فيما تبلغ درجة حموضة الكمبوتشا 3، كما أنه من المفضل أن يتم تناوله في درجة حرارة الغرفة لأنها الطريقة الأكثر فائدة لشرب الكمبوتشا. فإذا كان الجو باردًا جدًا يمكن للبكتيريا أن تنام وهذا لن يمنحك قيمة غذائية. وبالمثل إذا كان الجو حارًا جدًا.