كريم نيفيا اقوي كيراتين: لتنعيم وترطيب الشعر المجعد لن تتخيلي نتائجة2021

يعد كريم نيفيا اقوي كيراتين ، طبيعي لتنعيم الشعر الخشن بشكل خرافي جدا دون اضرار جانبية، ويعتبر من اقوي الكريمات التي تساعد في ترطيب الشعر وتنعيمه بشكل طبيعي جداً، ويحتوي علي عناصر غذائية مفيدة لشعر جداً، وتعمل علي ترطيب الشعر، ويمكن استخدام هذا الكريم للبشرة ايضا، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن كريم نيفيا اقوي كيراتين لتنعيم وترطيب الشعر بشكل طبيعي جدا2021.

مكونات كريم نيفيا اقوي كيراتين لتنعيم وترطيب الشعر

سوف نتعرف علي مكونات الكريم الخاصة بتنعيم وترطيب الشعر المجعد 10درجات فوري دون تعب ولا مواد ضارة وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من الكريم.

معلقتين من زيت الزيتون.

معلقة من زيت لبان الدكر.

معلقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم طريقة افضل ابسط واسهل طريقة لعمل كريم يساعد في تنعيم وترطيب الشعر المجعد بسهولة جدا وطريقة مضمونة وهي كالاتي:-

نحضر بوله ونضع بداخلها الكريم وجميع انواع الزيوت النباتية ونخلط المكونات حتي تتجانس بشكل حيداً. ثم نقوم بغسل الشعر بماء دافئ وننشف الشعر جيدا ثم نضع كمية من الكريم حتي نغطي الشعر كاملا. نبدأ في تمشيط الشعر بشكل متساوي ومتناسق ونترك الكريم علي الشعر لمدة نصف ساعة. ثم نغسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر.

مكونات كريم نيفيا والنشا يساعد في فرد وتنعيم الشعر بشكل طبيعي جدا ومضمون

سوف نتعرف علي مكونات التي سوف نستخدمها لعمل كريم نيفيا والنشا الذي يساعد في فرد الشعر الخشن بطريقة جديدة ومضمونة وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من كريم نيفيا.

معلقتين من النشا.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم اليوم طريقة من طرق عمل الكريم وتعتبر هي الطريقة الاسهل ضمن هذه الطريقة ونقدم ابسط طريقة لعمل الكريم في المنزل وهي كما يأتي:-