وصفه الفلفل الحار لتطويل الشعر في اسبوع ونتيجة رائعة

تعطي وصفة الفلفل الحار نتيجة رائعة في تطويل الشعر وتعمل أيضا الوصفة علي كثافة الشعر، ولكن مع استخدامه يجب مراعاة عدم وجود التهابات في فروة الرأس او وجود أي نوع من حساسية الجلد، ويتم خلط الفلفل الحار مع كمية من زيت اللوز الحلو او زيت ذرة ويمكن إضافة زيت دوار الشمس أيضاً، ويجب مراعاة عدم إضافة زيت من الزيوت الثقيلة لأن خطاها بزيت الفلفل الحار يسبب أضرار كثيرة للبشرة وفروة الرأس ومن هذه الزيوت زيت الزيتون وزيت جوز الهند ويساعد هذا الزيت علي سقوط الشعر إذا امتزج مع زيت الفلفل الحار، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة سهلة وغير مكلفة لتحضير وصفة لتطويل الشعر بالفلفل الحار.

أسهل طريقة لتطويل الشعر بزيت الفلفل الحار

للحصول علي وصفة لتطويل الشعر من زيت الفلفل الحار يجب اتباع هذا الخطوات بدقة حتي تجدي نتيجة مرضية في وقت قصير، ومن هذه الخطوات الآتي:

المكونات

مقدار خمس حبات من الفلفل الحار.

كوب من الزيت النباتي.

نقوم بغسل حبات الفلفل الحار ويتم إزالة البذور كما نقوم بإزالة الرأس أيضا ويجفف الفلفل جيدا حتي لا يتلف الفلفل ويكون طبقة من العفن.

نضع الفلفل في فرن لمدة لا تقل عن ساعتين الي أن يصبح الفلفل جاف تماماً.

يتم وضع إضافة كوب الزيت الي الفلفل الحار.

وبعد ذلك يتم وضع الزيت والفلفل علي بخار ماء لمدة لا تقل عن ربع ساعة بعد ذلك يصفي الخليط ويوضع في برطمان او زجاجة معتمة حتي لا يتعرض الزيت للضوء.

يحفظ زيت الفلفل الحار في خزانة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما وبعد ذلك يكون زيت الفلفل الحار صالح للاستعمال.

ثم نقوم بوضع زيت الفلفل الحار علي فروة الرأس مع التدليك ويترك الزيت علي الشعر لمدة ربع ساعة تقريبا مع مراعاة تغطية الشعر بغطاء بلاستيك.

وبعد ذلك يغسل الشعر جيدا وسوف تلاحظين نتيجة رائعة مع زيادة طول الشعر من أربعة الي عشر سنتيمترات في الشهر ولكن يجب التأكد من عدم وجود أي نوع من أنواع حساسية الجلد.

طريقة تحضير زيت الفلفل الحار