تأثيرات الكمامة على صحة الفم والأسنان

تسببت أزمة كوفيد-19 بتغيير العالم في العديد من النواحي وعلى مختلف المستويات، ولا شك أن ارتداء الأفراد للكمامات طيلة فترة تواجدهم خارج المنزل لحماية أنفسهم والآخرين يمثّل أبرز هذه التغيرات. وعلى الرغم من فعالية الكمامة في الحد من انتشار مرض كوفيد-19، إلا أنها قد تكون سبباً للعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

وبحسب الدكتور بيني شوبوري، طبيب أسنان عام من عيادة "دينتال ستوديو" للأسنان بدبي، قد تشمل هذه المشاكل الحساسية من المواد التي تُصنع منها الكمامات، وظهور البثور وغيرها من علامات اضطراب البشرة حول منطقة ارتداء الكمامة.

تأثير الكمامة على صحة الفم والأسنان

كما لاحظ أطباء الأسنان زيادة في المشاكل المتعلقة بصحة الفم والأسنان، والتي تنتج عن ارتداء الكمامة بشكل رئيسي. وتُعد العادات التي يمكن أن يكتسبها الأفراد نتيجة ارتداء الكمامات لفترات طويلة، عوامل أساسية تساهم في تفاقم هذه المشاكل.

ويسبب ارتداء الكمامة زيادة في الاعتماد على التنفس من الفم؛ ومن هنا تبدأ المشاكل. إذ من المعروف أن التنفس من الفم يؤدي إلى عدد من المشاكل، مثل جفاف الفم ورائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان وانحسار اللثة.

كما يؤدي جفاف الفم إلى زيادة أعداد البكتيريا الضارة بوتيرة سريعة نتيجة تناقص المكونات الطبيعية الموجودة في اللعاب، والتي تسهم في الحفاظ على صحة الفم والأسنان وتؤدي دوراً حيوياً في توفير بيئة سليمة في الفم. ويقول د. شوبوري أنه أمر تمت ملاحظته وإدراكه لسنوات عديدة، نتيجة كثرة المشاكل الصحية أو الحالات الدوائية والطبية التي تؤدي إلى جفاف الفم.

حلول لعلاج المشاكل الناتجة عن ارتداء الكمامة

في خضم هذه المشاكل الصحية التي قد تعصف بالفم والأسنان نتيجة الحاجة لارتداء الكمامة لوقت طويل تجنباً للإصابة بعدوى فيروس كورونا، يقدم د. شوبوري مجموعة حلول قد تساعد في تخفيف هذه المشاكل أو علاجها: