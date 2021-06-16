تأثيرات الكمامة على صحة الفم والأسنان

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جمانة الصباغ الأربعاء,16 حزيران (يونيو) 2021 - 12:08
تسببت أزمة كوفيد-19 بتغيير العالم في العديد من النواحي وعلى مختلف المستويات، ولا شك أن ارتداء الأفراد للكمامات طيلة فترة تواجدهم خارج المنزل لحماية أنفسهم والآخرين يمثّل أبرز هذه التغيرات. وعلى الرغم من فعالية الكمامة في الحد من انتشار مرض كوفيد-19، إلا أنها قد تكون سبباً للعديد من المشاكل الصحية الأخرى.
وبحسب الدكتور بيني شوبوري، طبيب أسنان عام من عيادة "دينتال ستوديو" للأسنان بدبي، قد تشمل هذه المشاكل الحساسية من المواد التي تُصنع منها الكمامات، وظهور البثور وغيرها من علامات اضطراب البشرة حول منطقة ارتداء الكمامة.
تأثير الكمامة على صحة الفم والأسنان
كما لاحظ أطباء الأسنان زيادة في المشاكل المتعلقة بصحة الفم والأسنان، والتي تنتج عن ارتداء الكمامة بشكل رئيسي. وتُعد العادات التي يمكن أن يكتسبها الأفراد نتيجة ارتداء الكمامات لفترات طويلة، عوامل أساسية تساهم في تفاقم هذه المشاكل.
ويسبب ارتداء الكمامة زيادة في الاعتماد على التنفس من الفم؛ ومن هنا تبدأ المشاكل. إذ من المعروف أن التنفس من الفم يؤدي إلى عدد من المشاكل، مثل جفاف الفم ورائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان وانحسار اللثة.
كما يؤدي جفاف الفم إلى زيادة أعداد البكتيريا الضارة بوتيرة سريعة نتيجة تناقص المكونات الطبيعية الموجودة في اللعاب، والتي تسهم في الحفاظ على صحة الفم والأسنان وتؤدي دوراً حيوياً في توفير بيئة سليمة في الفم. ويقول د. شوبوري أنه أمر تمت ملاحظته وإدراكه لسنوات عديدة، نتيجة كثرة المشاكل الصحية أو الحالات الدوائية والطبية التي تؤدي إلى جفاف الفم.
حلول لعلاج المشاكل الناتجة عن ارتداء الكمامة
في خضم هذه المشاكل الصحية التي قد تعصف بالفم والأسنان نتيجة الحاجة لارتداء الكمامة لوقت طويل تجنباً للإصابة بعدوى فيروس كورونا، يقدم د. شوبوري مجموعة حلول قد تساعد في تخفيف هذه المشاكل أو علاجها:
- ضرورة التنفس من الأنف عند ارتداء الكمامة: يجب الحرص على أن تغطي الكمامة معظم الأنف لترك مجال لمرور الهواء.
- الالتزام بارتداء الكمامات النظيفة حصراً: إذ قد تحمل الكمامات المُتسخة عدداً كبيراً من البكتيريا وحتى جزيئات الطعام التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية في حال دخولها للفم.
- شرب كميات كافية من الماء: يستهين الكثيرون بأهمية المياه العذبة غير الفوارة، غير مدركين لقدرتها على التخلص من السموم والأحماض التي تنتجها البكتيريا، وأهميتها في تنظيف الفم من بقايا الطعام. وللأسف، يؤدي شرب المياه الفوارة إلى تأثير عكسي نظراً لحموضتها العالية، مما يزيد من حموضة الفم وبالتالي توفير بيئة مواتية للبكتيريا المنتجة للأحماض.
- تنظيف الفم بشكل متكرر ودقيق (برفق وتأني): وينصح د. شوبوري باستخدام خيط الأسنان بانتظام وتجنب المشروبات والأطعمة السكرية قدر المستطاع. ولطالما نصح المتخصصون في طب الأسنان بمضغ علكة خالية من السكر لتحفيز إنتاج اللعاب، الذي يحتوي على مكونات تحافظ على صحة الفم والأسنان وتساهم في الحفاظ على نظافة الفم.
- زيارة طبيب الأسنان وأخصائي صحة الفم والأسنان بوتيرة أكبر: وهي خطوة ضرورية لإجراء فحوصات للأسنان وتنظيفها بصورة دورية.
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