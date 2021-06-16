كريم البانثينول ولبان الدكر لازالة التجاعيد بلا عوده من الوجه و شد البشره من أول استخدام

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كريم البانثينول ولبان الدكر لازالة التجاعيد بلا عوده من الوجه في هذا المقال نقدم لكم تجربتي مع لبان الذكر للوجه ويسمى أيضا الكندر ويستعمل في علاج حب الشباب ولشد الوجه وإزالة التجاعيد المختلفة والفوائد التي تعود عليك من استعماله، حيث يُعد اللبان الذكر من المواد الصمغية التي تنتجها الأشجار بصورة طبيعية ويتم جمعها عن طريق تجريح الأغصان، والجذوع، وذلك بفضل احتوائهم على نسبة مرتفعة من الزيوت المتطايرة والمواد الصمغية والتي تستعمل في معالجة العديد من الأمراض المستعصية بشكل سريع، وفي سطور هذا المقال على موسوعة سنعرض أهم فوائد لبان الذكر للبشرة وتجاربه.كريم البانثينول ولبان الدكر لازالة التجاعيد بلا عوده من الوجه
- يُهرس لبان الدكر المبلل ، ويُضاف عليه ملعقة واحدة ممتلئة من النشا ومعلقه من كريم البانثينول، ونصف ملعقة من المر، وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
- ويتم كذلك إضافة الزبادي عليهم، بعد ما تم عمل الخليط الرائع لشد وتبييض البشرة.
- احرصي على شطف وجهك أولاً بالماء، ثم ضعي هذا الخليط وجهك، وبعد ما تم وضعه على بشرتك.
- حافظي على بقاؤه عليها للمدة المسموح لها وهي حوالي 30 دقيقة حتى يتم الحصول على النتيجة المرجوة.
- ثم في النهاية قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.
- ضعي ملعقة واحدة قليلة من زيت اللبان وعليها ملعقة واحدة قليلة من زيت الترمس في إناء.
- ثم يتم بعد ذلك إضافة حوالي ملعقة من زيت الورد وملعقة واحدة قليلة من زيت القرفة وبعض زيت اللوز المر.
- ويتم في فالنهاية وضع المزيج في عبوة ويتم حفظه بشكل جيد لاستخدامه لاحقًا.
فوائد اللبان الدكر من أهم فوائده أنه غني بمضادات الأكسدة التي لها دور كبير على المحافظة على البشرة من ظهور تجاعيد، بالإضافة إلى ذلك أنه يعمل على معالجة الكثير من الأمراض التي تصيب الجلد مثل الإكزيما، ومن ضمن مهام اللبان الدكر أنه يعمل على عدم وجود آثار الندبات ويسرع كذلك عملية التئام الجروح والحروق على الجلد.
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كريم البانثينول ولبان الدكر لازالة التجاعيد بلا عوده من الوجه في هذا المقال نقدم لكم تجربتي مع لبان الذكر للوجه ويسمى أيضا الكندر ويستعمل في علاج حب الشباب ولشد الوجه وإزالة التجاعيد المختلفة والفوائد التي تعود عليك من استعماله، حيث يُعد اللبان الذكر من المواد الصمغية التي تنتجها الأشجار بصورة طبيعية ويتم جمعها عن طريق تجريح الأغصان، والجذوع، وذلك بفضل احتوائهم على نسبة مرتفعة من الزيوت المتطايرة والمواد الصمغية والتي تستعمل في معالجة العديد من الأمراض المستعصية بشكل سريع، وفي سطور هذا المقال على موسوعة سنعرض أهم فوائد لبان الذكر للبشرة وتجاربه.كريم البانثينول ولبان الدكر لازالة التجاعيد بلا عوده من الوجه
- يُهرس لبان الدكر المبلل ، ويُضاف عليه ملعقة واحدة ممتلئة من النشا ومعلقه من كريم البانثينول، ونصف ملعقة من المر، وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
- ويتم كذلك إضافة الزبادي عليهم، بعد ما تم عمل الخليط الرائع لشد وتبييض البشرة.
- احرصي على شطف وجهك أولاً بالماء، ثم ضعي هذا الخليط وجهك، وبعد ما تم وضعه على بشرتك.
- حافظي على بقاؤه عليها للمدة المسموح لها وهي حوالي 30 دقيقة حتى يتم الحصول على النتيجة المرجوة.
- ثم في النهاية قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.
- ضعي ملعقة واحدة قليلة من زيت اللبان وعليها ملعقة واحدة قليلة من زيت الترمس في إناء.
- ثم يتم بعد ذلك إضافة حوالي ملعقة من زيت الورد وملعقة واحدة قليلة من زيت القرفة وبعض زيت اللوز المر.
- ويتم في فالنهاية وضع المزيج في عبوة ويتم حفظه بشكل جيد لاستخدامه لاحقًا.
فوائد اللبان الدكر من أهم فوائده أنه غني بمضادات الأكسدة التي لها دور كبير على المحافظة على البشرة من ظهور تجاعيد، بالإضافة إلى ذلك أنه يعمل على معالجة الكثير من الأمراض التي تصيب الجلد مثل الإكزيما، ومن ضمن مهام اللبان الدكر أنه يعمل على عدم وجود آثار الندبات ويسرع كذلك عملية التئام الجروح والحروق على الجلد.
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