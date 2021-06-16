ضعي كريم بانثينول علي الشامبو اقوي كيراتين معجزة للشعر الخشن فرد وتنعيم واطالة خيالية

كريم بانثينول علي الشامبو اقوي كيراتين معجزة للشعر الخشن فهو واحد من بين أهم المنتجات الخاصة بالعناية بجمال المرأة سواء البشرة أو الشعر، حيث أنه متخصص في الترطيب وتفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم، وله دور كبير في التقليل من علامات التقدم بالعمر والتخلص بالخطوط ويتم استخدامه أيضاً للتخلص من خشونة الشعر والقضاء على الشعر المجعد، مما جعله من أفضل العلاجات المتخصصة بفرد الشعر، كما أنه يدخل في صناعة المستحضرات التي تتعلق بالتجميل، كما أنه يستطيع في تقوية الشعر وزيادة لمعان الشعر ونحن اليوم سوف نعرفك فقط ضعى كريم بانثينول ع الشامبو اقوي كيراتين للشعر المجعد وما يعود عنه من فوائد عظيمة.

يعتبر كريم بانثينول من أهم المنتجات التي تتعلق بفرد الشعر المجعد بعدة طرق متنوعة ومن بينها الآتي:

نقوم ببل خصلات الشعر بكمية وفيرة من الماء عند الاستحمام، ونقوم بأخذ ملعقة من كريم البانثينول في كمية مناسبة من الشامبو.

تقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تمام التجانس.

نقوم بوضع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس بحركات دائرية وعمل مساج لفروة الرأس.

نترك الخليط على الشعر لعجة دقائق، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ.

مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج المرغوب بها.