بوتوكس طبيعي للتخلص من علامات الشيخوخة وتجاعيد البشرة

بوتوكس طبيعي للتخلص من علامات الشيخوخة، لكي تهتم المرأة ببشرتها طوال الوقت تحتاج لإنفاق الكثير من المال في عمليات التجميل أو البوتكس أو شد الوجه وغيرها الكثير من عمليات تجميل الوجه وتلك العمليات في ازدياد مستمر كل يوم لكي يكون وجه المرأة شابًا خاليًا من العيوب ولكن بعض النساء يواجهن صعوبات في تنفيذ تلك العمليات فقد تكون النتائج السلبية المترتبة على ذلك أكثر من نفع تلك العمليات مثل البوتوكس بالإضافة لارتفاع سعر حقن البوتوكس لهذا تمكنا من إيجاد بديل طبيعي للبوتوكس وهو زيت بذور الورد للحصول على بشرة شابة.التخلص من شحوب البشرة بزيت بذور الورد
يحتوي زيت بذور الورد على صبغة الليكوبين مع فيتامين C وكل منهما له أثر فعال في تجديد خلايا البشرة لكي تصبح مشرقة وصحية ويستخدم زيت بذور الورد للعناية بالبشرة بالطريقة الآتية:
- نضيف مقدار ½ ملعقة زيت اللافندر مع ½ ملعقة زيت جوجوبا مع 3 قطرات زيت بذور ورد وملعقة زيت بابونج.
- ونقلب بملعقة صغيرة تلك الزيوت سويًا حتى تمتزج.
- بواسطة الأصابع يتم تمرير الزيوت على البشرة وتدليكها برفق تام.
- بعد مرور فترة 15 دقيقة نغسلها بماء فاتر.
يعمل زيت بذور الورد على علاج مشاكل البشرة مثل المناطق الداكنة بها وعلامات الشيخوخة والخطوط الدقيقة لأنه غني بمضادات الأكسدة ومجموعة هامة من الأحماض الدهنية ويمكن استخدامه لتفتيح البشرة بتلك الطريقة:
- استخدام زيت بذور الورد وحده حيث يتم غمر أطراف الأصابع في الزيت وتمريره على الوجه وخاصةً المناطق الداكنة.
- يستمر التدليك حوالي خمس دقائق.
- يترك الزيت لمدة عشر دقائق على الوجه قبل أن يغسل الوجه بماء وغسول طبيعي.
يحفز زيت بذور الورد الكولاجين الطبيعي في البشرة على الخروج بكميات أكثر لأنه يحتوي على اثنين من أهم الفيتامينات التي تحفز الجلد على إنتاج الكولاجين وهما فيتامين A وC ودور الكولاجين هام في العناية بالبشرة وتأخر ظهور علامات التقدم في السن مثل التجاعيد ويستخدم هكذا:
- نحضر مزيج متساوي من زيت بذور الورد وإما زيت الزيتون الأصلي أو زيت اللوز.
- ونقوم بالمزج الجيد بين المكونات قبل أن نستخدمها لتدليك الوجه بها.
- وبعد تدليك كامل الوجه بالمزيج نتركه 10 دقائق فقط ويزال بالماء.
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بوتوكس طبيعي للتخلص من علامات الشيخوخة، لكي تهتم المرأة ببشرتها طوال الوقت تحتاج لإنفاق الكثير من المال في عمليات التجميل أو البوتكس أو شد الوجه وغيرها الكثير من عمليات تجميل الوجه وتلك العمليات في ازدياد مستمر كل يوم لكي يكون وجه المرأة شابًا خاليًا من العيوب ولكن بعض النساء يواجهن صعوبات في تنفيذ تلك العمليات فقد تكون النتائج السلبية المترتبة على ذلك أكثر من نفع تلك العمليات مثل البوتوكس بالإضافة لارتفاع سعر حقن البوتوكس لهذا تمكنا من إيجاد بديل طبيعي للبوتوكس وهو زيت بذور الورد للحصول على بشرة شابة.التخلص من شحوب البشرة بزيت بذور الورد
يحتوي زيت بذور الورد على صبغة الليكوبين مع فيتامين C وكل منهما له أثر فعال في تجديد خلايا البشرة لكي تصبح مشرقة وصحية ويستخدم زيت بذور الورد للعناية بالبشرة بالطريقة الآتية:
- نضيف مقدار ½ ملعقة زيت اللافندر مع ½ ملعقة زيت جوجوبا مع 3 قطرات زيت بذور ورد وملعقة زيت بابونج.
- ونقلب بملعقة صغيرة تلك الزيوت سويًا حتى تمتزج.
- بواسطة الأصابع يتم تمرير الزيوت على البشرة وتدليكها برفق تام.
- بعد مرور فترة 15 دقيقة نغسلها بماء فاتر.
يعمل زيت بذور الورد على علاج مشاكل البشرة مثل المناطق الداكنة بها وعلامات الشيخوخة والخطوط الدقيقة لأنه غني بمضادات الأكسدة ومجموعة هامة من الأحماض الدهنية ويمكن استخدامه لتفتيح البشرة بتلك الطريقة:
- استخدام زيت بذور الورد وحده حيث يتم غمر أطراف الأصابع في الزيت وتمريره على الوجه وخاصةً المناطق الداكنة.
- يستمر التدليك حوالي خمس دقائق.
- يترك الزيت لمدة عشر دقائق على الوجه قبل أن يغسل الوجه بماء وغسول طبيعي.
يحفز زيت بذور الورد الكولاجين الطبيعي في البشرة على الخروج بكميات أكثر لأنه يحتوي على اثنين من أهم الفيتامينات التي تحفز الجلد على إنتاج الكولاجين وهما فيتامين A وC ودور الكولاجين هام في العناية بالبشرة وتأخر ظهور علامات التقدم في السن مثل التجاعيد ويستخدم هكذا:
- نحضر مزيج متساوي من زيت بذور الورد وإما زيت الزيتون الأصلي أو زيت اللوز.
- ونقوم بالمزج الجيد بين المكونات قبل أن نستخدمها لتدليك الوجه بها.
- وبعد تدليك كامل الوجه بالمزيج نتركه 10 دقائق فقط ويزال بالماء.
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