دهنه واحده لازالة سواد 20 سنه تبييض العانه و المناطق الحساسة والابطين والجسم بالكامل

دهنه واحده لازالة سواد 20 سنه تبييض العانه و المناطق الحساسة نظراً لأنه فئة كبيرة من السيدات تعاني من مشكلة اسمرار البشرة والمنطقة الحساسة وتغير لونها، بسبب ارتداء ملابس غير لائقة وزيادة إفراز العرق بهذه العرق وعدم تعرضها للهواء الطلق والكثير من الأسباب، مما يؤدي لظهور هذه المشكلة وتسبب لها الإزعاج الكبير ويجعلهم يبحثون عن بعض الحلول الفعالة التي تساعد في القضاء على هذه المشكلة، ونحن اليوم سوف نساعدك في التخلص من سواد20سنه سينتهي العانه تبيض المناطق الحساسة بمسحه واحده بمكونات طبيعية دون الحاجة لتطبيق أي كريمات كيميائية.

سوف نوفر لكم اليوم مكونات طبيعية تمكنكم من القيام بعمل خلطات من المنزل تعمل على تفتيح المنطقة الحساسة منها الآتي:

المكونات:

كوب من ماء الورد.

نصف كوب بودرة أطفال.

كوب من زيت الزيتون.

كوب من السكر والملح.

نقوم بإذابة السكر مع الملح في ماء الورد بشكل جيد حتى تذوب المكونات وتتجانس معاً.

من ثم نقوم بإضافة باقي المكونات فوقها ونضع الخليط على النار وتترك على النار حتى تصبح دافئة.

نرفع الخليط من على النار ويطبق على المنطقة الحساسة وتدلك برفق.

ويترك على البشرة دون غسل، مع الحرص على تكرار هذه الوصفة بشكل يومي حتى نتخلص من الاسمرار.