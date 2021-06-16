السينابون بصوص الكريمة اللذيذ وحشوة القرفة بطريقة وخطوات بسيطة

السينابون بصوص الكريمة من أنواع المعجنات السويسرية الاصل، وهو عبارة عن لفائف من العجين يمكن عملها بالحشوة أو بدون حشوة ويوضع عليها الصوص من فوق، وهى تتميز انها هشة جدا وطعمها لذيذ فالجميع يقبل على شرائها من الافران أو محلات الحلويات، ولكن كالعادة نحن نبحث عن طريقة عملها فى المنزل بطريقة من السهل على اى شخص عملها ونتائج نجاحها مضمونة، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم كيفية عمله بمكونات وطريقة سهلة وسريعة لكى تسعدى به أفراد أسرتك يستمتعون بأكله فى المنزل والاستغناء عن شرائه من المحلات، فسوف نتقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة عمل السينابون بصوص الكريمة اللذيذة فى المنزل. مقادير السينابون بصوص الكريمة مقادير السينابون بصوص الكريمة يتكون السينابون بصوص الكريمة من مقادير سهلة وبسيطة ويمكن لربة المنزل تنفيذها فى اى وقت لأنها موجودة في المنزل وهى كالتالي: ٤ كوب من الدقيق.

١/٢ كوب من الزبدة اللينة.

٢ حبة من البيض.

١/٢ كوب من السكر.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. الحشو كوب من السكر البنى.

٥ ملعقة صغيرة من القرفة. مقادير الصوص ٤ ملعقة كبيرة من اللبن.

١/٤ كوب من الجبنة الكريمى.

١١/٤ كوب من السكر البودرة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل السينابون بصوص الكريمة سهلة جدا وبسيطة وعملها لا يستغرق وقت كبير وهى كمايلي: نحضر وعاء كبير للعجن ونضع به الزبدة والسكر والبيض الفانيليا والملح ونقلهم مع بعض جيدا. ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر الخميرة وبيكربونات الصوديوم وندخلهم مع الخليط السابق ونعجن كويس. بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن الدافئ شوية شوية مع الاستمرار فى العجن. نستمر فى العجن حتى تصبح العجينة ملساء ولا تلزق في اليد. نقوم بتغطيتها بكيس نايلون ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة أو ساعتين فى مكان دافئ. نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل وسمكها تقريبا ١ سم. ندهن العجينة بالزبدة ونضع فوقها الحشو من السكر البنى والقرفة. وبالراحة خالص نبدأ بلف العجينة بانتظام على شكل رول ونقطعها قطع متساوية بسكينة حماية أو خيط ويتم غمسهم فى الدقيق حتى لا تلزق فى العجين عند التقطيع. نحضر صينية مدهونة ونرص عليها القطع ونترك مسافة بينهم. نتركها حتى تختمر مرة تانية لمدة ساعة. وبعد ذلك ندخلها الفرن الذي تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي. نقوم بخفق مكونات الصوص بالمضرب الكهربائى حتى يصبح الخليط ثقيل ومتماسك ولو حابين الصوص يكون خفيف نزود شوية لبن. بعد إخراجه من الفرن ب٥ دقائق نضع عليه الصوص ويقدم وبالف هنا. الوسوم

السينابون بصوص الكريمة من أنواع المعجنات السويسرية الاصل، وهو عبارة عن لفائف من العجين يمكن عملها بالحشوة أو بدون حشوة ويوضع عليها الصوص من فوق، وهى تتميز انها هشة جدا وطعمها لذيذ فالجميع يقبل على شرائها من الافران أو محلات الحلويات، ولكن كالعادة نحن نبحث عن طريقة عملها فى المنزل بطريقة من السهل على اى شخص عملها ونتائج نجاحها مضمونة، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم كيفية عمله بمكونات وطريقة سهلة وسريعة لكى تسعدى به أفراد أسرتك يستمتعون بأكله فى المنزل والاستغناء عن شرائه من المحلات، فسوف نتقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة عمل السينابون بصوص الكريمة اللذيذة فى المنزل. مقادير السينابون بصوص الكريمة مقادير السينابون بصوص الكريمة يتكون السينابون بصوص الكريمة من مقادير سهلة وبسيطة ويمكن لربة المنزل تنفيذها فى اى وقت لأنها موجودة في المنزل وهى كالتالي: ٤ كوب من الدقيق.

١/٢ كوب من الزبدة اللينة.

٢ حبة من البيض.

١/٢ كوب من السكر.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. الحشو كوب من السكر البنى.

٥ ملعقة صغيرة من القرفة. مقادير الصوص ٤ ملعقة كبيرة من اللبن.

١/٤ كوب من الجبنة الكريمى.

١١/٤ كوب من السكر البودرة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل السينابون بصوص الكريمة سهلة جدا وبسيطة وعملها لا يستغرق وقت كبير وهى كمايلي: نحضر وعاء كبير للعجن ونضع به الزبدة والسكر والبيض الفانيليا والملح ونقلهم مع بعض جيدا. ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر الخميرة وبيكربونات الصوديوم وندخلهم مع الخليط السابق ونعجن كويس. بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن الدافئ شوية شوية مع الاستمرار فى العجن. نستمر فى العجن حتى تصبح العجينة ملساء ولا تلزق في اليد. نقوم بتغطيتها بكيس نايلون ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة أو ساعتين فى مكان دافئ. نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل وسمكها تقريبا ١ سم. ندهن العجينة بالزبدة ونضع فوقها الحشو من السكر البنى والقرفة. وبالراحة خالص نبدأ بلف العجينة بانتظام على شكل رول ونقطعها قطع متساوية بسكينة حماية أو خيط ويتم غمسهم فى الدقيق حتى لا تلزق فى العجين عند التقطيع. نحضر صينية مدهونة ونرص عليها القطع ونترك مسافة بينهم. نتركها حتى تختمر مرة تانية لمدة ساعة. وبعد ذلك ندخلها الفرن الذي تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي. نقوم بخفق مكونات الصوص بالمضرب الكهربائى حتى يصبح الخليط ثقيل ومتماسك ولو حابين الصوص يكون خفيف نزود شوية لبن. بعد إخراجه من الفرن ب٥ دقائق نضع عليه الصوص ويقدم وبالف هنا.

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