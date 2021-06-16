اقوى كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر في المنزل في ساعه واحده

اقوى كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر في المنزل، أكثر شيء تتمناه النساء بلا استثناء هو الشعر المفرود الناعم الذي يزيد من جمالهم فهو تاجهم الدائم لذا يتساءلون بصورة مستمرة عن أفضل وصفة طبيعية تساعدهم في فرد الشعر بعيدا عن المواد الكيميائية التي تشهد ارتفاع سعر ملحوظ كما أنها تعود بنتائج سلبية سواء كانت على فروة الراس او الحاق الضرر بشعريه نفسها لذا حصصنا مقالنا اليوم للحديث معاكم عن اقوى كيراتين طبيعي للشعر في المنزل.

اقوى كيراتين طبيعي للشعر في المنزل

الكيراتين مادة تواجد في العديد من المكونات الطبيعية ودورها الأساسي في تنعيم وفرد الشعر كما انه يعزز من نضارة البشرة لذا يبحث البعض عن المواد الطبيعية التي تحتوي من نسبة الكيراتين، والعديد من الابحاث أكدت على وجود نسبة عالية في الكيراتين في فاكهة الموز لذا فهي تدخل في إنتاج بعض المنتجات المتخصصة في فرد الشعر.

وصفة الموز لفرد الشعر

3 حبة من الموز.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 بيضة متوسطة الحجم.

عليك أولا القيام بغسل الشعر والتأكد من خلوه من أي زيتوت.

قومي بخفق البيض جيدً.

هرس الموز حتى يصبح سائلا الي حد ما.

إضافة البيض والعسل على الموز وقلبيها جديًا حتى يصبحوا ذو قوام كريمي.

قسمي الفرد إلى نصفين وابدئي في توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التأكد من التغطية بشكل تام.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة.

انتظري حتي انتهاء الوقت المحدد ثم قومي بشطف الشعر باستخدام الماء الفاتر وسوف تندهشين من النتيجة الفورية التي حصلتي عليها.

يمكنك عمل هذا الكريم مرة كل اسبوع ومع المداومة سوف تستغني تمامًا عن أي وسائل خاصة بفرد الشعر.

مكونات وصفة الموز لفرد الشعرطريقة تحضير وصفة الموز لفرد الشعر