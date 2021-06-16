اعملي بيتزا المحلات الخطيرة بكل أسرارها جبنة مطاطية عجينة هشة وطرية زي القطن

بيتزا المحلات الخطيرة بكل أسرارها التي تعتبر من أهم وأبسط الوصفات الشهية التي تكون مفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ويحرصون على تناولها بشكل مستمر مما يجعلهم يلجئون دائماً للقيام بشرائها من الخارج، وبالأخص إذا كانت ربة المنزل لا تمتلك قدرة تحضير عجينة البيتزا طرية وهشة بالمنزل، كما أنها تكون ذات مذاق خاص وبنكهة متميزة، مما جعله وجبة مفضلة لدى الأطفال، وتبحث كل سيدة وربة منزل دائماً على طريقة عمل بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية عجينة هشة وطرية التي ترغب بها، ونحن اليوم سوف نساعدك بكل سهولة بالتعرف على خطوات عمل البيتزا الناجحة بقوام وطعم لا يقاوم.

بيتزا المحلات الخطيرة بكل أسرارها

إلى كل سيدة تبحث عن طريقة عمل بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية عجينة هشة وطرية ناجحة سوف نعرض لكي هذا:

نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

10 جرام من الملح.

بيضة واحدة.

ملعقتين زيت زيتون.

ماء دافئ للعجن.

مكونات حشو البيتزا:

طماطم مقطعة.

ملعقة صلصة بيتزا.

بصل سوتيه.

جبن موزاريلا.

شرائح فلفل ألوان.

مشروم، أو تونة أو لحم أو دجاج كما ترغبين.

زيتون مشكل مخلي.