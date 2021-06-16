أقوى وصفة لتبيض البشر ة وشد تجاعيد الوجه والنتيجة من أول إستخدام

وصفة لتبييض البشرة وشد التجاعيد، تختلف معايير الجمال لدى السيدات، ولكن ما هو متفق عليه أن جمال البشرة ينبع من خلوها من البثور والشوائب وأن تكون نضرة ونقية وصافية، لذا فإن السيدات تداوم البحث عن أفضل وصفة لتبييض البشرة وشد التجاعيد للتخلص من آثار الشوائب والأتربة المتراكمة بداخل المسامات، وبالتالي ستحصلين على بشرة أكثر بياضًا وإشراقًا، فإليك سيدتي معرفة عمل وصفة بمكونات طبيعية تستطيع أن تطبقها لنفسك في المنزل بكل سهولة وإذا استمريتي عليها ستحصلين على أفضل النتائج.وصفة لتبييض البشرة وشد التجاعيد
عليك سيدتي الإبتعاد التام عن استخدام المسكات الجاهزة، وبدلاً منها تستخدمي مكونات طبيعية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات، ولها قدرة فعالة على علاج البقع والتصبغات السمراء.وصفة الحليب وماء الورد
تساعد هذه الوصفة على تنظيف وتبييض البشرة والتخلص من الشحوب والتعب والإرهاق وإعادة النضارة والحيوية للبشرة.
المكونات:
- ملعقة صغيرة من نشا الذرة.
- مقدار ملعقة صغيرة من لبن البودرة.
- كمية مناسبة من ماء ورد.
طريقة التحضير:
- حضري مزيج من الحليب والنشا ويتم خلطهما ببعض جيدًا.
- بعد ذلك صبي عليهم ماء الورد تدريجيًا، حتى تحصلي على خليط كريمي يسهل توزيعه على البشرة.
- وزعي الماسك على بشرتك، واتركيه لمدة 20 دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وستُذهلين من النتيجة بعد إزالة الماسك.
- أحضري قطعة قطنية و بلليها بماء الورد ثم مرريها على وجهك لغلق المسامات.
المكونات:
- ملعقة صغيرة من النشا.
- مقدار ملعقة من بياض البيضة.
- نقطة ماء ورد أو عسل نحل.
طريقة التحضير:
- حضري إناء وضعي فيه المكونات، ثم قومي بمزجها مع بعضها البعض حتى تصبح قوام كريمي.
- يطبق المزيج على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماماً.
- قومي بفركه ثم غسلة بالماء الجاري وتجفيفه، ثم يتم وضع أي نوع كريم مرطب عليه.
- تلك الوصفة تعمل على تبيض البشرة بشكل سريع وتشد البشرة بطريقة فعالة وتجعل البشرة ناصعة البياض.
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وصفة لتبييض البشرة وشد التجاعيد، تختلف معايير الجمال لدى السيدات، ولكن ما هو متفق عليه أن جمال البشرة ينبع من خلوها من البثور والشوائب وأن تكون نضرة ونقية وصافية، لذا فإن السيدات تداوم البحث عن أفضل وصفة لتبييض البشرة وشد التجاعيد للتخلص من آثار الشوائب والأتربة المتراكمة بداخل المسامات، وبالتالي ستحصلين على بشرة أكثر بياضًا وإشراقًا، فإليك سيدتي معرفة عمل وصفة بمكونات طبيعية تستطيع أن تطبقها لنفسك في المنزل بكل سهولة وإذا استمريتي عليها ستحصلين على أفضل النتائج.وصفة لتبييض البشرة وشد التجاعيد
عليك سيدتي الإبتعاد التام عن استخدام المسكات الجاهزة، وبدلاً منها تستخدمي مكونات طبيعية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات، ولها قدرة فعالة على علاج البقع والتصبغات السمراء.وصفة الحليب وماء الورد
تساعد هذه الوصفة على تنظيف وتبييض البشرة والتخلص من الشحوب والتعب والإرهاق وإعادة النضارة والحيوية للبشرة.
المكونات:
- ملعقة صغيرة من نشا الذرة.
- مقدار ملعقة صغيرة من لبن البودرة.
- كمية مناسبة من ماء ورد.
طريقة التحضير:
- حضري مزيج من الحليب والنشا ويتم خلطهما ببعض جيدًا.
- بعد ذلك صبي عليهم ماء الورد تدريجيًا، حتى تحصلي على خليط كريمي يسهل توزيعه على البشرة.
- وزعي الماسك على بشرتك، واتركيه لمدة 20 دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وستُذهلين من النتيجة بعد إزالة الماسك.
- أحضري قطعة قطنية و بلليها بماء الورد ثم مرريها على وجهك لغلق المسامات.
المكونات:
- ملعقة صغيرة من النشا.
- مقدار ملعقة من بياض البيضة.
- نقطة ماء ورد أو عسل نحل.
طريقة التحضير:
- حضري إناء وضعي فيه المكونات، ثم قومي بمزجها مع بعضها البعض حتى تصبح قوام كريمي.
- يطبق المزيج على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماماً.
- قومي بفركه ثم غسلة بالماء الجاري وتجفيفه، ثم يتم وضع أي نوع كريم مرطب عليه.
- تلك الوصفة تعمل على تبيض البشرة بشكل سريع وتشد البشرة بطريقة فعالة وتجعل البشرة ناصعة البياض.
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