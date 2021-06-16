البانثينول والقهوة أقوي خلطة معجزة لبشرة ناصعة البياض في دقائق نتيجة خيالية

البانثينول والقهوة أقوي خلطة معجزة لبشرة ناصعة البياض كريم القهوة والبانثينول، هو عبارة عن خلطة سريعة لتبييض الجسم، قبل الزفاف، تحتاج العروس إلى تنظيف البشرة وإشراقها، يمكن كذلك إزالة اللون الأسود في الأعضاء التناسلية أو منطقة الإبط، ولكن إذا تحدثنا عن القهوة، فإن لها الكثير من الفوائد التي لا حصر لها، وباستثناء رائحة القهوة لا يوجد فرق كبير عند تناولها، فالعديد من الناس لا يدركون أهمية استعمال الوصفات والصيغ الطبيعية لتفتيح البشرة، ونضيف إلى ذلك، كريم البانثينول أصبح مهمًا جدًا لتبييض البشرة، وهذا لأن هذا الكريم مكون من مكونات طبيعية ويساعد على تبييض البشرة بشكل جيد، لذلك يمكننا اليوم استخدام كريم بانثينول والقهوة.البانثينول والقهوة أقوي خلطة معجزة لبشرة ناصعة البياض
كما قولنا من قبل، كانت هذه التركيبة من الوصفات المهمة التي حققت نتائج لا مثيل لها في ذلك الوقت، وقد تم استكمال هذه الوصفة بالعناصر الآتية:المكونات المستخدمة
- ملعقة واحدة ممتلئة من النشا.
- ومعهم حوالي نصف ملعقة واحدة ممتلئة من القهوة.
- يمكنك استخدام ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو من الممكن ملعقة واحدة قليلة من زيت جونسون، كبديل.
ملعقة واحدة من كريم البانثينول.
- كذلك معهم نصف ملعقة واحدة ممتلئة من ماء الورد وكذلك نصف ملعقة واحدة ممتلئة من عصير الليمون.
- في البداية، قمنا بإعداد إناء صغير الحجم به ملعقة نشا ونصف ملعقة واحدة من القهوة.
- بعد ذلك نضيف نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وزيت جونسون وزيت اللوز الحلو أو أي زيت متوفر.
- ثم نخلط جميع المكونات معًا للحصول على مزيج تم خلطه جيداً.
- بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من كريم البانثينول مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي بدون تكتلات.
- خلطة البانثينول والقهوة أولاً، نقوم بتنظيف الجلد، ومن ثم يمكننا فركه.
- ثم يوضع المزيج السابق على الوجه والرقبة، ويترك لمدة 60 دقيقة، ثم يغسل بالماء الدافئ.
- تجدر الإشارة إلى أنه منذ أن استخدمت هذه الوصفة لأول مرة، ستلاحظ نتائج فورية.
- نحن ندرك جيدًا أنه يمكن استخدام كريم البانثينول بمفرده للبشرة الجافة لأنه يمكن أن يوفر مرطبًا قويًا للبشرة.
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البانثينول والقهوة أقوي خلطة معجزة لبشرة ناصعة البياض كريم القهوة والبانثينول، هو عبارة عن خلطة سريعة لتبييض الجسم، قبل الزفاف، تحتاج العروس إلى تنظيف البشرة وإشراقها، يمكن كذلك إزالة اللون الأسود في الأعضاء التناسلية أو منطقة الإبط، ولكن إذا تحدثنا عن القهوة، فإن لها الكثير من الفوائد التي لا حصر لها، وباستثناء رائحة القهوة لا يوجد فرق كبير عند تناولها، فالعديد من الناس لا يدركون أهمية استعمال الوصفات والصيغ الطبيعية لتفتيح البشرة، ونضيف إلى ذلك، كريم البانثينول أصبح مهمًا جدًا لتبييض البشرة، وهذا لأن هذا الكريم مكون من مكونات طبيعية ويساعد على تبييض البشرة بشكل جيد، لذلك يمكننا اليوم استخدام كريم بانثينول والقهوة.البانثينول والقهوة أقوي خلطة معجزة لبشرة ناصعة البياض
كما قولنا من قبل، كانت هذه التركيبة من الوصفات المهمة التي حققت نتائج لا مثيل لها في ذلك الوقت، وقد تم استكمال هذه الوصفة بالعناصر الآتية:المكونات المستخدمة
- ملعقة واحدة ممتلئة من النشا.
- ومعهم حوالي نصف ملعقة واحدة ممتلئة من القهوة.
- يمكنك استخدام ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو من الممكن ملعقة واحدة قليلة من زيت جونسون، كبديل.
ملعقة واحدة من كريم البانثينول.
- كذلك معهم نصف ملعقة واحدة ممتلئة من ماء الورد وكذلك نصف ملعقة واحدة ممتلئة من عصير الليمون.
- في البداية، قمنا بإعداد إناء صغير الحجم به ملعقة نشا ونصف ملعقة واحدة من القهوة.
- بعد ذلك نضيف نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وزيت جونسون وزيت اللوز الحلو أو أي زيت متوفر.
- ثم نخلط جميع المكونات معًا للحصول على مزيج تم خلطه جيداً.
- بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من كريم البانثينول مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي بدون تكتلات.
- خلطة البانثينول والقهوة أولاً، نقوم بتنظيف الجلد، ومن ثم يمكننا فركه.
- ثم يوضع المزيج السابق على الوجه والرقبة، ويترك لمدة 60 دقيقة، ثم يغسل بالماء الدافئ.
- تجدر الإشارة إلى أنه منذ أن استخدمت هذه الوصفة لأول مرة، ستلاحظ نتائج فورية.
- نحن ندرك جيدًا أنه يمكن استخدام كريم البانثينول بمفرده للبشرة الجافة لأنه يمكن أن يوفر مرطبًا قويًا للبشرة.
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