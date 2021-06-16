وصفة سحرية و تخلصي من رائحة المهبل الكريهة وتعطير المناطق الحساسة بدون تكاليف

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تخلصي من رائحة المهبل الكريهة وتعطير المناطق الحساسة، المناطق الحساسة في الجسم دائمًا ما
تحتاج للعناية الشخصية وتنظيفها باستمرار وهذا ينطبق على منطقة البكيني حيث يجب دائمًا التخلص
من رائحة المهبل وذلك بأسهل الطرق الطبيعية وذلك لكي تكون المنطقة الحساسة نظيفة
ولا يتكون بها فطريات أو بكتيريا، وسوف نتعرف على أسهل الطرق للتخلص منها.تخلصي من رائحة المهبل الكريهة وتعطير المناطق الحساسة
يمكن التخلص من الروائح الكريهة عن طريق استخدام صودا الخبز كالتالي:مكونات صودا الخبز
- 3 ملعقة كبيرة صودا الخبز.
- كمية مياه كبيرة.
قبل الاستحمام يتم ملء حوض الاستحمام الكبير بماء دافئ حتى يغطي الجزء السفلي
من الجسم ثم إضافة صودا الخبز والجلوس فيه لمدة 15-20 دقيقة.
تجفيف المنطقة الحساسة باستخدام منشفة قطنية نظيفة.
خل التفاح
يعمل خل التفاح على التخلص من البكتيريا التي تصيب منطقة المهبل كما أنه يساعد على
ترطيب المكان وينظم الوسط الحمضي الخاص بالمهبل ويتم استخدامه كالتالي:مكونات خل التفاح
- 2 كوب خل التفاح.
- كمية كبيرة من الماء.
- يتم ملء حوض الاستحمام بكمية كبيرة من الماء حتى تغطي الجزء السفلي.
- إضافة خل التفاح وتقليبه في المياه.
- الجلوس في الماء لمدة 20 إلى 30 دقيقه ثم
- غسل منطقة البكيني بالماء وتجفيفها جيدا.
- يتم استخدام هذه الوصفة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.
- يحتوي اللبن الزبادي على البكتيريا النافعة التي يستخدمها الجسم حيث أنه يعمل على القضاء على البكتيريا
- في مكان المهبل وهو يحارب عدوي المبيض ويعمل على تنظيم مستوى الحموضة المهبل و يتم
ذلك بتناول 2 كوب لبن زبادي في اليوم صباحًا ومساءً.
- وإلى هنا نكون قد ذكرنا العديد من الوصفات الطبيعية والتي تعمل على
التخلص من رائحة المهبل الكريهة والمزعجة.
الوسوم
تخلصي من رائحة المهبل الكريهة وتعطير المناطق الحساسة، المناطق الحساسة في الجسم دائمًا ما
تحتاج للعناية الشخصية وتنظيفها باستمرار وهذا ينطبق على منطقة البكيني حيث يجب دائمًا التخلص
من رائحة المهبل وذلك بأسهل الطرق الطبيعية وذلك لكي تكون المنطقة الحساسة نظيفة
ولا يتكون بها فطريات أو بكتيريا، وسوف نتعرف على أسهل الطرق للتخلص منها.تخلصي من رائحة المهبل الكريهة وتعطير المناطق الحساسة
يمكن التخلص من الروائح الكريهة عن طريق استخدام صودا الخبز كالتالي:مكونات صودا الخبز
- 3 ملعقة كبيرة صودا الخبز.
- كمية مياه كبيرة.
قبل الاستحمام يتم ملء حوض الاستحمام الكبير بماء دافئ حتى يغطي الجزء السفلي
من الجسم ثم إضافة صودا الخبز والجلوس فيه لمدة 15-20 دقيقة.
تجفيف المنطقة الحساسة باستخدام منشفة قطنية نظيفة.
خل التفاح
يعمل خل التفاح على التخلص من البكتيريا التي تصيب منطقة المهبل كما أنه يساعد على
ترطيب المكان وينظم الوسط الحمضي الخاص بالمهبل ويتم استخدامه كالتالي:مكونات خل التفاح
- 2 كوب خل التفاح.
- كمية كبيرة من الماء.
- يتم ملء حوض الاستحمام بكمية كبيرة من الماء حتى تغطي الجزء السفلي.
- إضافة خل التفاح وتقليبه في المياه.
- الجلوس في الماء لمدة 20 إلى 30 دقيقه ثم
- غسل منطقة البكيني بالماء وتجفيفها جيدا.
- يتم استخدام هذه الوصفة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.
- يحتوي اللبن الزبادي على البكتيريا النافعة التي يستخدمها الجسم حيث أنه يعمل على القضاء على البكتيريا
- في مكان المهبل وهو يحارب عدوي المبيض ويعمل على تنظيم مستوى الحموضة المهبل و يتم
ذلك بتناول 2 كوب لبن زبادي في اليوم صباحًا ومساءً.
- وإلى هنا نكون قد ذكرنا العديد من الوصفات الطبيعية والتي تعمل على
التخلص من رائحة المهبل الكريهة والمزعجة.
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