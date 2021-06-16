ما هو ماء اللقاح وفوائده للبشرة وكيفية استخدامه

ماء اللقاح فوائده وطريقة الاستخدام، يعرف ماء اللقاح باسم لقاح النخيل وهو السائل الذي نحصل عليه من طلع النخيل واستخدم على مر الزمان في الكثير من العلاجات الطبيعية وخاصةً علاج الالتهابات مع علاج مشاكل البشرة واستخدم في الإنجاب واليوم نتحدث عن فوائد ماء اللقاح للبشرة والجسم وكيف يمكن استخدامه.

ماء اللقاح وأهميته للجسم

منذ اكتشاف ماء اللقاح منذ قديم الأزل وهو يستخدم في علاج الجسم والحفاظ على صحته ونذكر بعض من فوائد ماء اللقاح للجسم مثل:

يناسب مرضى السكري في جعل مستوى السكر طبيعيًا.

يخلص المعدة من الاضطرابات التي تعاني منها سواء كان إمساك أو إسهال أو غازات كما ويعمل كمهدئ للتقلصات ويسهل من الهضم.

يساعد الأشخاص الذين يتلقون علاج بالإشعاع مثل مرضى السرطان حيث يقلل من الآثار التي تتركها تلك الأشعة على الجسم.

يقوم برفع مستويات الخصوبة عند كلا الجنسين فيزيد من إنتاج الحيوانات المنوية والبويضات.

يقوي الجهاز المناعي مما يزيد من مقاومة الجسم لأي عدوى أو مرض.

يقوي الجسم ويعطيه طاقة أكبر ويعمل على تنشيط وتحفيز الدورة الدموية.

أهمية ماء اللقاح للبشرة

لماء اللقاح لون ورائحة مميزة وجميلة ويستخدم في الكثير من الأشياء وله العديد من الفوائد الصحية سواء كان للجسم أو للبشرة وأما عن فوائد لقاح النخيل للبشرة فمنها:

يوحد لون البشرة مما يعني تفتيح لون البشرة لاكتساب لونها الأصلي والتخلص من التصبغات.

يحفز خلايا البشرة لإنتاج كولاجين أكثر مما يساهم في شد البشرة والتخلص من الترهلات.

يحمي البشرة من البكتيريا أو الفطريات المسئولة عن ظهور الرؤوس السوداء والبثور فتظل البشرة نضرة وحيوية.

يقبض مسام الوجه الواسعة فيحمي الخلايا الداخلية للبشرة من وصول الأتربة والملوثات لها.

ينقي الوجه من الأتربة والزيوت الزائدة ويعمل على تأخر ظهور علامات التقدم في العمر حتى تظل البشرة شابة ونضرة.

تناوله في الصباح مع إضافة ملعقة عسل لكوب من ماء اللقاح.

أو قطعة قطنة تبلل بماء اللقاح لتمرر على الوجه بمعدل 2 مرة باليوم.

كما ويمكن استخدامه للشعر من خلال وضع كمية مناسبة منه على الشعر لتنقيته وتنعيمه.

استخدام ماء اللقاح للبشرة