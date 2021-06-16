وصفة سحرية لتفتيح المنطقة بين الفخذين والتخلص من البقع الداكنة

وصفة لتفتيح المنطقة بين الفخذين، مشكلة اسمرار ما بين الفخذين هي مشكلة شائعة بين النساء والرجال كذلك ولكن لا يهتم بها أو يشعر بالضيق سوى النساء لأنها في بعض الأحيان قد تكون علامة على عدم العناية بالجسم ولكن اسمرار منطقة بين الفخذين له الكثير من الأسباب وكذلك الكثير من الطرق للتخلص من اسمرار ما بين الفخذين ولكل امرأة تبحث عن طريقة لتفتيح المناطق الحساسة إليكم الحل السحري.

سبب اسمرار منطقة الفخذين

تصبغ منطقة الفخذين باللون الداكن بسبب:

كثرة الاحتكاك بين الفخذين. أدوية علاجية تؤثر على صبغة الميلانين فتظهر بعض المناطق باللون الداكن. استخدام مستحضرات تجميل خاطئة.

نصائح للعناية بمنطقة الفخذين

للتخلص من اسمرار منطقة ما بين الفخذين والعناية بها لتكون بيضاء هذه مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها:

ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من القطن ويفصل الملابس الطويلة لمنع احتكاك الفخذين ولامتصاص العرق. استخدام معطر جسم خالي من الروائح لمنع نمو البكتيريا بها. شرب الماء طوال اليوم بمعدل لا يقل عن 8 أكواب يوميًا لأنه يعيد للجلد لونه الطبيعي الحيوي. الاعتماد على نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بصورة دائمة.

وصفات تفتيح منطقة الفخذين

وبعد اتباع النصائح التالية هذه بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من البقع الداكنة في منطقة ما بين الفخذين:

وصفة الزبادي والليمون لتفتيح المناطق الداكنة

يستخدم الليمون في التخلص من البقع الداكنة من خلال إزالة خلايا الجلد الميتة وتستخدم تلك الوصفة كالتالي:

نخلط مقدار ½ ملعقة زبادي مع عصير ½ ليمونة و½ ملعقة عسل نحل.

بعد التأكد من الخلط الجيد نقوم بتطبيق الخليط على المنطقة المراد تفتيحها.

ندلك مرة واحدة ونتركه عشر دقائق على الجلد.

بعدها يغسل بالماء البارد بكل سهولة مع وضع كريم مرطب في النهاية.

وصفة زيت جوز الهند وعصير البرتقال للتبييض

زيت جوز الهند يعالج مشكلة التصبغ الزائد وفيتامين سي الموجود في عصير البرتقال يعمل على تفتيح المناطق الداكنة ونستخدم الوصفة هكذا: