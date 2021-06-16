طريقة عمل ماسك الكركم والنشا السحري لتفتيح البشرة كبياض الثلج

يعتبر ماسك الكركم والنشا ، من أهم الوصفات التي يمكن استخدامها للبشرة، فهو طبيعي جداً ويتم تحضيره داخل المنزل بكل سهولة، وترجع فائدته إلي المكونات التي يحتوي عليها فمن أهمها عصير الليمون الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير، أما بالنسبة النشا فهو من المكونات الطبيعية التي تحفز إنتاج الكولاجين الذي يحمي البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، والكركم يساعد في معالجة التهاب البشرة، ويعمل صودا الخبز على معالجة البثور التي تظهر في البشرة، ويساعد ماء الورد على علاج البشرة أيضاً من الالتهابات ويقلل من الاحمرار الذي يظهر في الوجه، فيعتبر هو طبيعي جداً ومفيد للبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك الكركم والنشا لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد.

مكونات عمل ماسك الكركم والنشا للبشرة

يحتوي الماسك على مكونات طبيعية ومفيدة جداً للبشرة هي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من صودا الخبز .

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم تحضير ماسك الكركم والنشا بطريقة سهلة ومغذية جداً للبشرة وهي تتم باتباع الخطوات الأتية:ـ

في طبق صغير نضع ملعقة النشا، ثم نضيف مقدار ملعقتين من عصير الليمون الطازج. ثم يضاف إليه ملعقة الكركم مع ملعقة من صودا الخبز تقلب المكونات، ثم نضيف قطرات من ماء الورد. تقلب الخلطة حتي تصبح مثل العجينة، يتم غسل الوجه جيداً ثم يتم تطبيق الماسك على البشرة وتوزيعه بشكل جيد. ثم يترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر ويتم وضع كريم مرطب على البشرة. يكرر استخدام الماسك مرة أسبوعياً مع المداومة عليه لمدة لا تقل عن شهر.

فوائد الكركم للبشرة

يحتوي الكركم على الكثير من الفوائد المهمة للبشرة سنذكر بعض منها وهي كما يلي:ـ