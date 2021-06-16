طريقة عمل العطور في المنزل وسر تثبيت العطور بطريقة سهلة لأطول فترة ممكنة

عمل العطور في المنزل وسر تثبيت العطور، العطر من الأشياء التي تحبها السيدات حيث تسعى كل واحدة منهن لاقتناء أنواع معينة من العطور تكون ذات رائحة جذابة وخفيفة بنفس الوقت ولا تتطاير ولذا يمكن بدلا من شراء أنواع باهظة الثمن يمكن تحضيرها في المنزل وسوف على كيفية تحضيره في المنزل.

عمل العطور في المنزل وسر تثبيت العطور بطريقة سهلة

يمكن تحضيره في المنزل بشكل سهل وسريع كما أنه يبقى لفترة طويلة ويتم تحضيره كالتالي:

زجاجة عطر بحجم 100 مللي والتي يمكن شراؤها من محل صناعة العطور.

كمية مناسبة من نوع العطر المفضل.

زجاجة كحول من الصيدلية.

جلسرين سائل أو مادة الصندل الأبيض.

كمية قليلة من العنبر السائل.

حقنة طبية.

باستخدام الحقنة الطبية يتم وضع 3 مل من الكحول في زجاجة العطر وأضافه 20 مل من العطر المفضل.

رج الزجاجة جيدا حتى تمتزج مع العطر.

إضافة 1 مل من الجلسرين أو مادة الصندل ثم رج الزجاجة جيدا.

غلق الزجاجة بغطاء محكم ووضع الزجاجة في قطعة قماش او منديل للحفاظ عليها بحيث لا يصلها ضوء ثم وضعها في الثلاجة لمده 48 ساعه حتى تثبت رائحه العطر.

بعد ذلك يتم أخراجها من الثلاجة وأضافه باقي المكونات.

رج زجاجة العطر جيدا ثم تصبح جاهزة للاستخدام.

المكونات عمل العطورخطوات تحضير العطور

كيفية عمل العطر من الزيوت العطرية

يمكن تحضير عطر من مجموعة من الزيوت العطرية الرائعة كالتالي:

كميه متساوية من زيت الجوجوبا والماء المقطر.

ربع ملعقة صغيرة من زيت الليمون وزيت البرتقال وزيت خشب الصندل.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الياسمين.

في زجاجة عطر يتم وضع المكونات مع بعضها ورج زجاجة العطر جيدا.

ترك العطر لمدة 24 ساعة ثم يصبح جاهزًا للاستخدام.

مكونات عمل العطر من الزيوت العطريةطريقة تحضير عمل العطر من الزيوت العطرية