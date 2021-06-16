طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتفتيح الوجه وإزالة التجاعيد بشكل رائع

كريم القهوة والنشا ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب ويحافظ على نضارتها ويحميها من التالف، ويخفي علامات تقدم العمر ويزيل التجاعيد في وقت قصير، وهو من الكريمات الفعالة التي تحمي البشرة وتعطيها الحيوية والنضارة، وهو من أفضل الكريمات التي تحتوي المواد الطبيعية التي لا تسبب أي أضرار للبشرة، بل تعطيها بياض مثل الثلج وملمس ناعم مثل بشرة الأطفال، يعمل على غلق المسام المفتوحة ويحميها من عوامل الشمس التي الاسمرار والبقع الداكنة على الوجه، يتم عمل الكريم بمكونات طبيعية من المنزل ولا تتطلب منا وقت ولا مجهود، ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج، وسوف نتعرف على من خلال موقعنا على طريقة عمل كريم القهوة والنشا المعجزة في إزالة التجاعيد وشد البشرة وتفتيحها مثل الثلج بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم القهوة والنشا

سوف نتعرف من خلال هذا المقال على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة. ربع كوب من ماء الورد. نصف كوب من الماء العادي. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة من زيت جوز الهند ملعقة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والنشا المعجزة في تفتيح الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير الحجم ونضع ماء الورد، والماء العادي، والنشا ونقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا تمامًا.

ثم نضيف القهوة المطحونة ونذوبها جيدًا، ثم نقوم بوضع الوعاء على الماء الساخن ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نقوم برفع الوعاء من على الماء الساخن ونتركه جانباً حتى يبرد تمامًا.

ثم نحضر علبة صغيرة ونضع بها الكريم، ثم نضع العلبة في الثلاجة ونتركها لمدة ساعة.

نقوم باستخدام الكريم يوميًا في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم القهوة والنشا للبشرة

سوف نتعرف على الفوائد المتعدد التي يحتوي عليها الكريم وهى كالتالي:-