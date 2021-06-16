كريم اللوز أقوى كريم لترطيب وتفتيح بشرة الوجه بشكل سريع جداً

يعتبر كريم اللوز من الكريمات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة، حيث يعمل على ترطيب وتفتيح بشرة الوجه، لأن اللوز يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف والمعادن، التى تساعد على تعزيز صحة البشرة ومنحها الإشراق والنضارة، وحمايتها من الجفاف وأشعة الشمس الضارة، كما يعمل اللوز على علاج حب الشباب وإزالة الهالات السوداء، ويعتبر مقشر للبشرة يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، يساعد مزيج اللوز والحليب على تفتيح بشرة الوجه، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم اللوز أقوى كريم لتفتيح بشرة الوجه.

مكونات عمل كريم اللوز للوجه

سنقدم لكم مكونات عمل الكريم وهى كالتالي:-

3 ملاعق من اللوز المطحون ناعم.

5 ملاعق كبيرة من الحليب الدافئ.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كريم اللوز سهلة وبسيطة، وتتم بالخطوات التالية:-

نخلط اللوز المطحون مح الحليب الدافئ، حتى نحصل على عجينة لينة. نفرد الكريم على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة، ثم نغسله بالماء الفاتر.

ماسك اللوز والزبادي

نخلط ملعقتين من اللوز المطحون مع ثلاث ملاعق من الزبادي، للحصول على عجينة توضع على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

ماسك اللوز والشوفان والحليب

نخلط ملعقتين من اللوز المطحون مع ملعقتين من الشوفان، ثم نضيف قليل من الحليب حتى نحصل على عجينة لينة، ونقوم بوضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

ماسك اللوز وعصير الليمون

يتم خلط اللوز المطحون مع عصير الليمون، ثم نضع المزيج على الوجه لمدة ربع ساعة، ونقوم بغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر، وهذه الوصفة تساعد على تبيض البشرة والتخلص من البقع الجلدية.

ماسك اللوز واللبن وزيت الزيتون

تساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة ومنع ظهور علامات الشيخوخة، ويتم تحضيرها بخلط قليل من زيت الزيتون مع بعض من اللوز المطحون، وقليل من اللبن ويتم وضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.