طريقة عمل بسكويت الشاي السادة والمملح في البيت بكل سهولة مثل الجاهز

بسكويت الشاي السادة يعتبر من أشهر أنواع البسكويت، الذي يمكن استخدامه في تحضير الكثير من الحلويات، ويمكن أيضا تناوله كنوع من الحلويات مع المشروبات الساخنة، لأنه يتميز بطعم رائع ومقرمش ورائحة جذابة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسكويت الشاي السادة في المنزل. طريقة عمل بسكويت الشاي السادة في المنزل طريقة عمل بسكويت الشاي السادة في المنزل المكونات: حبتان من البيض.

كوب صغير من السكر.

كأسان من الطحين الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنح باودر.

10 جرام من الفانيلا.

20 جرام من الكاكاو الخام. طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة في المنزل اخفقي البيض مع الزيت النباتي، والسكر جيدا، بواسطة المضرب اليدوي حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي البيكنج باودر، والفانيلا، والكاكاو، ومقدار الزبادي فوق خليط البيض، ثم اخلطي المكونات لمدة دقيقتين حتى يتجانس الخليط. ثم وزعي الطحين فوق خليط البيض والزبادي بشكل تدريجي، ثم قومي بعجن الخليط حتى يتكون عجينة ناعمة. بعد ذلك قسمي العجينة إلى عدة كرات صغيرة الحجم، ثم قومي بفرد الكرات، ثم قطعيها حسب الرغبة. وزعي عجينة البسكويت في صينية غير لاصقة، ثم ضعيها في الفرن لمدة ثلث ساعة، على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج بسكويت الشاي السادة، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت الشاي المملح طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة في المنزلطريقة عمل بسكويت الشاي المملح المكونات: بيضة كبيرة الحجم.

15 جرام بيكنج باودر.

ربع ملعقة كبيرة من الاوريجانو.

كيلو طحين أبيض.

كوب إلا ربع كبير من الحليب.

70 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم. طريقة تحضير بسكويت الشاي المملح امزجي البيكنج باودر مع مقدار الطحين، والأوريجانو في وعاء مناسب للخلط. اسكبي الحليب فوق خليط الطحين، ثم ضيفي الزبدة إليهم، ثم اعجني جميع المكونات لمدة 7 دقائق، حتى تتكون عجينة ناعمة. ثم جزئي عجينة البسكويت الى 4 كرات، ثم افردي كل كرة على المنضدة، ثم قطعيها حسب الرغبة. وزعي عجينة البسكويت في قالب غير لاصق، ثم ضعيه في الفرن لمدة ثلث ساعة، على نار متوسطة، حتى ينضج بسكويت الشاي المملح، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير بسكويت الشاي المملح الوسوم

بسكويت الشاي السادة يعتبر من أشهر أنواع البسكويت، الذي يمكن استخدامه في تحضير الكثير من الحلويات، ويمكن أيضا تناوله كنوع من الحلويات مع المشروبات الساخنة، لأنه يتميز بطعم رائع ومقرمش ورائحة جذابة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسكويت الشاي السادة في المنزل. طريقة عمل بسكويت الشاي السادة في المنزل طريقة عمل بسكويت الشاي السادة في المنزل المكونات: حبتان من البيض.

كوب صغير من السكر.

كأسان من الطحين الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنح باودر.

10 جرام من الفانيلا.

20 جرام من الكاكاو الخام. طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة في المنزل اخفقي البيض مع الزيت النباتي، والسكر جيدا، بواسطة المضرب اليدوي حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي البيكنج باودر، والفانيلا، والكاكاو، ومقدار الزبادي فوق خليط البيض، ثم اخلطي المكونات لمدة دقيقتين حتى يتجانس الخليط. ثم وزعي الطحين فوق خليط البيض والزبادي بشكل تدريجي، ثم قومي بعجن الخليط حتى يتكون عجينة ناعمة. بعد ذلك قسمي العجينة إلى عدة كرات صغيرة الحجم، ثم قومي بفرد الكرات، ثم قطعيها حسب الرغبة. وزعي عجينة البسكويت في صينية غير لاصقة، ثم ضعيها في الفرن لمدة ثلث ساعة، على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج بسكويت الشاي السادة، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت الشاي المملح طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة في المنزلطريقة عمل بسكويت الشاي المملح المكونات: بيضة كبيرة الحجم.

15 جرام بيكنج باودر.

ربع ملعقة كبيرة من الاوريجانو.

كيلو طحين أبيض.

كوب إلا ربع كبير من الحليب.

70 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم. طريقة تحضير بسكويت الشاي المملح امزجي البيكنج باودر مع مقدار الطحين، والأوريجانو في وعاء مناسب للخلط. اسكبي الحليب فوق خليط الطحين، ثم ضيفي الزبدة إليهم، ثم اعجني جميع المكونات لمدة 7 دقائق، حتى تتكون عجينة ناعمة. ثم جزئي عجينة البسكويت الى 4 كرات، ثم افردي كل كرة على المنضدة، ثم قطعيها حسب الرغبة. وزعي عجينة البسكويت في قالب غير لاصق، ثم ضعيه في الفرن لمدة ثلث ساعة، على نار متوسطة، حتى ينضج بسكويت الشاي المملح، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير بسكويت الشاي المملح

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