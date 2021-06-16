طريقة عمل منسف اللحم الأردني للشيف منال العالم بالخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل منسف اللحم الأردني، سهلة وبسيطة ولا تحتاج الكثير من الوقت للتنفيذ، فقط يمكنك الاختيار من بين العديد من الطرق لعمل المنسف، إما طريقة عمل المنسف الاردني باللبن، ـو طريقة عمل منسف اللحم اللبناني، أو طريقة عمل المنسف السوري، أو طريقة عمل المنسف الاردني بالجميد السائل، أو طريقة عمل المنسف الفلسطيني، أو طريقة عمل المنسف الكركي، أو طريقة عمل رز المنسف الأصفر، أو حتى منسف لحم سعودي. كل تلك الطرق توحي أننا أمام أكله عربية أصيلة، يختلف طريقة تصنيعها وطهيها من دولة إلى أخرى. والحقيقة هي أن المنسف الأردني، سواء أكان منسف اللحم أو منسف الدجاج، هي وجبة شهية ومغذية للغاية، وترتبط بالأكثر بعيد الأضحى المبارك، وهو ما يجعل الكثيرين يقبلون على طهيها وتنفيذها بشكل كبير.

طريقة عمل منسف اللحم، سواء السعودي أو الأردني، تتم بأكثر من طريقة، والعبرة بها في المكونات أو المقادير المضافة إلى أساس الوجبة، مثل اللحم أو الدجاج، ومن أسهل طرق عمل المنسف، هي طريقة عمل المنسف الاردني على اصوله، للشيف منال العالم، التي تقدم لنا العديد من الوصفات بطريقة وخطوات مرتبة تجعلها أكثر سهولة. مثل وصفتها طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، وطريقة عمل كبسة دجاج بالخضار منال العالم ، و طريقة دجاج مسالا منال العالم ، و مرق خضار بالخلطة الكويتية.

2 كيلو لحم غنم. قطع كبيرة بالعظام.

حبة بصل كبيرة مقطعة إلى أرباع.

ثلاث ورقات غار (ورق لوري).

عودان قرفة.

10 فصوص من الهيل (الحبهان).

فلفل أسود حصى غير مطحون. بقدر 10 حبات.

ملعقة كبيرة من البهار المشكل. أو بهار المنسف من العطار جاهزًا.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ربع كوب من السمن.

3 أكواب من الأرز البسمتي.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كركم صغيرة.

4 أكوب ونصف مياه.

كيلو ونصف لبن (زبادي). ويمكنك خلطه مع لبن البقر.

كوبان من اللبن المخثر.

ملعقتان من النشا.

¼ كوب من المياه.

ملعقة كركم صغيرة.

½ ملعقة صغيرة من البهار المشكل. أو يمكنك استخدام بهار المنسف الجاهز.