طريقة عمل منسف اللحم الأردني للشيف منال العالم بالخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل منسف اللحم الأردني، سهلة وبسيطة ولا تحتاج الكثير من الوقت للتنفيذ، فقط يمكنك الاختيار من بين العديد من الطرق لعمل المنسف، إما طريقة عمل المنسف الاردني باللبن، ـو طريقة عمل منسف اللحم اللبناني، أو طريقة عمل المنسف السوري، أو طريقة عمل المنسف الاردني بالجميد السائل، أو طريقة عمل المنسف الفلسطيني، أو طريقة عمل المنسف الكركي، أو طريقة عمل رز المنسف الأصفر، أو حتى منسف لحم سعودي. كل تلك الطرق توحي أننا أمام أكله عربية أصيلة، يختلف طريقة تصنيعها وطهيها من دولة إلى أخرى. والحقيقة هي أن المنسف الأردني، سواء أكان منسف اللحم أو منسف الدجاج، هي وجبة شهية ومغذية للغاية، وترتبط بالأكثر بعيد الأضحى المبارك، وهو ما يجعل الكثيرين يقبلون على طهيها وتنفيذها بشكل كبير.طريقة عمل المنسف منال العالم
طريقة عمل منسف اللحم، سواء السعودي أو الأردني، تتم بأكثر من طريقة، والعبرة بها في المكونات أو المقادير المضافة إلى أساس الوجبة، مثل اللحم أو الدجاج، ومن أسهل طرق عمل المنسف، هي طريقة عمل المنسف الاردني على اصوله، للشيف منال العالم، التي تقدم لنا العديد من الوصفات بطريقة وخطوات مرتبة تجعلها أكثر سهولة. مثل وصفتها طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، وطريقة عمل كبسة دجاج بالخضار منال العالم ، و طريقة دجاج مسالا منال العالم ، و مرق خضار بالخلطة الكويتية.طريقة عمل المنسف الاردني باللبن
- 2 كيلو لحم غنم. قطع كبيرة بالعظام.
- حبة بصل كبيرة مقطعة إلى أرباع.
- ثلاث ورقات غار (ورق لوري).
- عودان قرفة.
- 10 فصوص من الهيل (الحبهان).
- فلفل أسود حصى غير مطحون. بقدر 10 حبات.
- ملعقة كبيرة من البهار المشكل. أو بهار المنسف من العطار جاهزًا.
- ملعقتان كبيرتان من الملح.
- ربع كوب من السمن.
- 3 أكواب من الأرز البسمتي.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كركم صغيرة.
- 4 أكوب ونصف مياه.
- كيلو ونصف لبن (زبادي). ويمكنك خلطه مع لبن البقر.
- كوبان من اللبن المخثر.
- ملعقتان من النشا.
- ¼ كوب من المياه.
- ملعقة كركم صغيرة.
- ½ ملعقة صغيرة من البهار المشكل. أو يمكنك استخدام بهار المنسف الجاهز.
- اغسلي الأرز أولا جيدًا، ثم انقعيه في المياه لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك قومي بسلق اللحم، وذلك في إناء متوسط الحجم، حيث يمكنك وضع البصل مع اللحم ثم غمرهما بالمياه، ووضع القدر على نار متوسطة، حتى الغليان ثم ابدئي في النخلص من الرغاوي المتكونة بالأعلى.
- عقب إزالة الرغاوي، قومي بإضافة الملح والبهارات وورق الغار، مع القرفة والهيل. ثم غطي الإناء واتركي اللحم حتى ينضج، وقد يستغرق الأمر حوالي ساعتين.
- بعد ذلك ارفعي اللحم عن النار، وقومي بتصفيته من المرق.
- في الخطوة التالية قومي بطهي لبن منسف اللحم، وذلك بوضع الحليب ثم إضافة النشا والمياه والكركم، بالإضافة إلى اللبن المخثر.
- واضربي بمضرب يدوي، حتى تحصلين على قوام ناعم، ثم اتركيه على النار حتى الغليان، مع الاستمرار في التقليب.
- ثم بعد ذلك أضيفي كوب من مرق لحم المنسف، ثم اتركيه يغلي لعشر دقائق أخرى.
- تأتي بعد ذلك، خطوة إضافة اللحم إلى لبن المنسف الأصفر، واتركيه يغلي معه ويتشرب اللبن لمدة 5 دقائق أخرى.
- على الجانب الآخر، قومي بطهي أرز منسف اللحم الأردني، وذلك بوضع قدر من السمن في إناء عميق، على نار متوسطة، ثم أضيفي إليه الأرز عقب أن يسخن، وحركيه في السمن بملعقة خشبية، حتى تتغلف كل حبات الأرز بالسمن.
- وبعد ذلك أضيفي الكركم والملح إلى الأرز البسمتي، مع تحريكه بخفة ثم إضافة المياه، واتركيه يغلي ويتشرب المياه.
- قومي بتغطية الإناء على الأرز، واتركيه ينضج لمدة نصف الساعة.
- في مرحلة تقديم منسف اللحم الأخيرة، أحضري صحن التقديم، وضعي خبز رقاق، ثم اسكبي فوقه اللبن الأصفر حتى يتشربه الخبز. بعد ذلك وزعي الأرز، ثم ضعي اللحم أعلاه، وزينيه باللوز والبقدونس. ةوفي صحن عميق آخر، ضعي لبن المنسف، وقدميه لأسرتك وألف هناء.
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طريقة عمل منسف اللحم الأردني، سهلة وبسيطة ولا تحتاج الكثير من الوقت للتنفيذ، فقط يمكنك الاختيار من بين العديد من الطرق لعمل المنسف، إما طريقة عمل المنسف الاردني باللبن، ـو طريقة عمل منسف اللحم اللبناني، أو طريقة عمل المنسف السوري، أو طريقة عمل المنسف الاردني بالجميد السائل، أو طريقة عمل المنسف الفلسطيني، أو طريقة عمل المنسف الكركي، أو طريقة عمل رز المنسف الأصفر، أو حتى منسف لحم سعودي. كل تلك الطرق توحي أننا أمام أكله عربية أصيلة، يختلف طريقة تصنيعها وطهيها من دولة إلى أخرى. والحقيقة هي أن المنسف الأردني، سواء أكان منسف اللحم أو منسف الدجاج، هي وجبة شهية ومغذية للغاية، وترتبط بالأكثر بعيد الأضحى المبارك، وهو ما يجعل الكثيرين يقبلون على طهيها وتنفيذها بشكل كبير.طريقة عمل المنسف منال العالم
طريقة عمل منسف اللحم، سواء السعودي أو الأردني، تتم بأكثر من طريقة، والعبرة بها في المكونات أو المقادير المضافة إلى أساس الوجبة، مثل اللحم أو الدجاج، ومن أسهل طرق عمل المنسف، هي طريقة عمل المنسف الاردني على اصوله، للشيف منال العالم، التي تقدم لنا العديد من الوصفات بطريقة وخطوات مرتبة تجعلها أكثر سهولة. مثل وصفتها طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، وطريقة عمل كبسة دجاج بالخضار منال العالم ، و طريقة دجاج مسالا منال العالم ، و مرق خضار بالخلطة الكويتية.طريقة عمل المنسف الاردني باللبن
- 2 كيلو لحم غنم. قطع كبيرة بالعظام.
- حبة بصل كبيرة مقطعة إلى أرباع.
- ثلاث ورقات غار (ورق لوري).
- عودان قرفة.
- 10 فصوص من الهيل (الحبهان).
- فلفل أسود حصى غير مطحون. بقدر 10 حبات.
- ملعقة كبيرة من البهار المشكل. أو بهار المنسف من العطار جاهزًا.
- ملعقتان كبيرتان من الملح.
- ربع كوب من السمن.
- 3 أكواب من الأرز البسمتي.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كركم صغيرة.
- 4 أكوب ونصف مياه.
- كيلو ونصف لبن (زبادي). ويمكنك خلطه مع لبن البقر.
- كوبان من اللبن المخثر.
- ملعقتان من النشا.
- ¼ كوب من المياه.
- ملعقة كركم صغيرة.
- ½ ملعقة صغيرة من البهار المشكل. أو يمكنك استخدام بهار المنسف الجاهز.
- اغسلي الأرز أولا جيدًا، ثم انقعيه في المياه لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك قومي بسلق اللحم، وذلك في إناء متوسط الحجم، حيث يمكنك وضع البصل مع اللحم ثم غمرهما بالمياه، ووضع القدر على نار متوسطة، حتى الغليان ثم ابدئي في النخلص من الرغاوي المتكونة بالأعلى.
- عقب إزالة الرغاوي، قومي بإضافة الملح والبهارات وورق الغار، مع القرفة والهيل. ثم غطي الإناء واتركي اللحم حتى ينضج، وقد يستغرق الأمر حوالي ساعتين.
- بعد ذلك ارفعي اللحم عن النار، وقومي بتصفيته من المرق.
- في الخطوة التالية قومي بطهي لبن منسف اللحم، وذلك بوضع الحليب ثم إضافة النشا والمياه والكركم، بالإضافة إلى اللبن المخثر.
- واضربي بمضرب يدوي، حتى تحصلين على قوام ناعم، ثم اتركيه على النار حتى الغليان، مع الاستمرار في التقليب.
- ثم بعد ذلك أضيفي كوب من مرق لحم المنسف، ثم اتركيه يغلي لعشر دقائق أخرى.
- تأتي بعد ذلك، خطوة إضافة اللحم إلى لبن المنسف الأصفر، واتركيه يغلي معه ويتشرب اللبن لمدة 5 دقائق أخرى.
- على الجانب الآخر، قومي بطهي أرز منسف اللحم الأردني، وذلك بوضع قدر من السمن في إناء عميق، على نار متوسطة، ثم أضيفي إليه الأرز عقب أن يسخن، وحركيه في السمن بملعقة خشبية، حتى تتغلف كل حبات الأرز بالسمن.
- وبعد ذلك أضيفي الكركم والملح إلى الأرز البسمتي، مع تحريكه بخفة ثم إضافة المياه، واتركيه يغلي ويتشرب المياه.
- قومي بتغطية الإناء على الأرز، واتركيه ينضج لمدة نصف الساعة.
- في مرحلة تقديم منسف اللحم الأخيرة، أحضري صحن التقديم، وضعي خبز رقاق، ثم اسكبي فوقه اللبن الأصفر حتى يتشربه الخبز. بعد ذلك وزعي الأرز، ثم ضعي اللحم أعلاه، وزينيه باللوز والبقدونس. ةوفي صحن عميق آخر، ضعي لبن المنسف، وقدميه لأسرتك وألف هناء.
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