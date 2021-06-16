طريقة عمل قناع الخميرة في المنزل لمحاربة التجاعيد والقضاء علي مشاكل البشرة

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يعد قناع الخميرة ، من أفضل أنواع المسكات التي تقضي علي التجاعيد نهائياً، وأغلبنا يعرف إضافة قطع وحبوب الخميرة إلي المخبوزات، ولكن الحقيقة الغائبة علينا أن لها فوائد كبيرة أيضاً في عالم التجميل والعناية بالبشرة، والخميرة الطازجة لها أثر رائع في علاج مشاكل البشرة جميعاً، لأنها تحتوي علي فوائد عديدة وكثيرة، تعمل علي شد ونضارة البشرة، وإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة من الوجه، سوف يجعلك هذا القناع أصغر سنن، لأنه يحارب علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، يعتبر هذا الماسك من أفضل وأحسن أنواع المسكات التي تعمل علي تنظيف البشرة بشكل جيد وفعال، يزيل هذا الخليط الأوساخ والجلد الميت من البشرة ويجعلها أكثر حيوية، وتبحث جميع النساء علي علاج فعال وسريع لتفتيح وتنظيف البشرة، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل قناع الخميرة الرائع في تنظيف وشد البشرة وجعلها اكثر إشراقاً.مكونات عمل قناع الخميرة
توجد مكونات هذا القناع الرائع في كل منزل لذلك سوف نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- معلقة كبيرة من الزبادي.
- مقدار معلقة صغيرة من عسل النحل.
- معلقة صغيرة من الخميرة الطازجة.
سوف نتعرف علي طريقة تحضير قناع الخميرة الرائع للتفتيح البشرة ونضارتها بأسهل الخطوات وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الزبادي مع الخميرة حتي تذوب تماماً.
- ثم نضيف العسل حتي يكون قوام القناع جيد متماسك ومتجانس مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك نقوم بوضع الخليط علي بشرة نظيفة ونتركه لمدة 30 دقيقة، وبعدها يغسل الوجه بالماء جيداً حتي تحصلي عي نتيجة مضمونة.
أهم فوائد الخميرة للبشرة
هناك فوائد عديدة جداً للخميرة سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-
- تعمل علي التخلص من الحبوب والبثور لأنها تساعد علي قتل البكتيريا.
- هذا القناع قادر علي حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة لأنه يحتوي علي مضادات للأكسدة.
- تعمل علي تخليص البشرة من التصبغات والبقع الداكنة التي توجد حول العين.
- تساعد علي تقشير الوجه وتخليصه من طبقات الجلد الميتة.
- تغذي البشرة وتمنحها قدر كبير من الفيتامينات والمعادن المهمة لتجعلها رطبها.
- تدخل في علاج حروق الشمس والتهابات البشرة لأنها تحتوي علي خواص مضادة للالتهابات.
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يعد قناع الخميرة ، من أفضل أنواع المسكات التي تقضي علي التجاعيد نهائياً، وأغلبنا يعرف إضافة قطع وحبوب الخميرة إلي المخبوزات، ولكن الحقيقة الغائبة علينا أن لها فوائد كبيرة أيضاً في عالم التجميل والعناية بالبشرة، والخميرة الطازجة لها أثر رائع في علاج مشاكل البشرة جميعاً، لأنها تحتوي علي فوائد عديدة وكثيرة، تعمل علي شد ونضارة البشرة، وإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة من الوجه، سوف يجعلك هذا القناع أصغر سنن، لأنه يحارب علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، يعتبر هذا الماسك من أفضل وأحسن أنواع المسكات التي تعمل علي تنظيف البشرة بشكل جيد وفعال، يزيل هذا الخليط الأوساخ والجلد الميت من البشرة ويجعلها أكثر حيوية، وتبحث جميع النساء علي علاج فعال وسريع لتفتيح وتنظيف البشرة، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل قناع الخميرة الرائع في تنظيف وشد البشرة وجعلها اكثر إشراقاً.مكونات عمل قناع الخميرة
توجد مكونات هذا القناع الرائع في كل منزل لذلك سوف نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- معلقة كبيرة من الزبادي.
- مقدار معلقة صغيرة من عسل النحل.
- معلقة صغيرة من الخميرة الطازجة.
سوف نتعرف علي طريقة تحضير قناع الخميرة الرائع للتفتيح البشرة ونضارتها بأسهل الخطوات وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الزبادي مع الخميرة حتي تذوب تماماً.
- ثم نضيف العسل حتي يكون قوام القناع جيد متماسك ومتجانس مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك نقوم بوضع الخليط علي بشرة نظيفة ونتركه لمدة 30 دقيقة، وبعدها يغسل الوجه بالماء جيداً حتي تحصلي عي نتيجة مضمونة.
أهم فوائد الخميرة للبشرة
هناك فوائد عديدة جداً للخميرة سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-
- تعمل علي التخلص من الحبوب والبثور لأنها تساعد علي قتل البكتيريا.
- هذا القناع قادر علي حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة لأنه يحتوي علي مضادات للأكسدة.
- تعمل علي تخليص البشرة من التصبغات والبقع الداكنة التي توجد حول العين.
- تساعد علي تقشير الوجه وتخليصه من طبقات الجلد الميتة.
- تغذي البشرة وتمنحها قدر كبير من الفيتامينات والمعادن المهمة لتجعلها رطبها.
- تدخل في علاج حروق الشمس والتهابات البشرة لأنها تحتوي علي خواص مضادة للالتهابات.
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