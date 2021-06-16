ظهور الفطر الأسود في أول دولة خليجية فما دوت الخليج أعراضه

ظهور الفطر الاسود في اول دولة خليجية فما دوت الخليج اعراضه، فقد أعلنت سلطنة عمان اليوم عن رصد 3 حالات ضمن مرضى فيروس كورونا ممن يعانون من مرض الفطر الاسود.

وكان مرض الفطر الأسود قد ظهر بداية في الهند مطلع الشهر الماضي، حينما دق الأطباء هناك ناقوس الخطر حول ارتفاع حالات الإصابة بفطر الغشاء المخاطي وهي عدوى نادرة ومميتة تعرف أيضاً بإسم "الفطر الأسود".

وتم اكتشاف العديد من الاصابات ضمن مرض فيروس كورونا الموجودون في المستشفى أو تعافوا مؤخراً من مرض كوفيد-19، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي نتيجة الاصابة بالمرض أو يعانون من حالات أمراض مزمنة وعلى رأسها مرض السكري.

ومع إعلان وزارة الصحة العمانية عن ظهور حالات مؤكدة بالاصابة بمرض الفطر الاسود Mycormycosis بين مرضى فيروس كورونا من خلال حسابها على تويتر، تنضم سلطنة عمان إلى الهند والعراق ومصر وسوريا وهي الدول التي أكدت حتى الآن،

🔴 وزارة الصحة تسجل ٣ حالات مؤكدة للفطر الأسود Mucormycosis في مرضى بكوفيد-١٩ pic.twitter.com/GRqwXXzDsq — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) June 15, 2021

فما دوت الخليج اعراض مرض الفطر الاسود، ولماذا يعد خطيراً ومميتاً؟ هذا ما نكشف عنه في موضوعنا اليوم بناء على معلومات جمعناها لكم من المواقع الإخبارية.

ما دوت الخليج اعراض الفطر الاسود

تسبب مرض الفطر الاسود بوفاة المئات من مرضى فيروس كورونا في الهند منذ اكتشافه أوائل الشهر الفائت، وهو مرض مميت يمكن أن يودي بحياة 50% من المصابين به خلال أيام قليلة في حال لم يتم الكشف عنه وعلاجه بسرعة.

ويأتي مرضى السكري والجهاز المناعي الضعيف في طليعة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، إضافة للمرضى الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء.

وبحسب موقع "العربية.نت"، فإن الإصابة بمرض الفطر الأسود تحدث نتيجة التعرض لفطريات موجودة في البيئة المحيطة، عند استنشاق الأبواغ التي تنتقل بعد ذلك وتصيب الرئتين والجيوب الأنفية، ثم تنتشر حتى تصل إلى الدماغ أو العينين.

يسمى مرض الفطر الأسود "مرض انتهازي"، يهاجم الفك والعين ويهدد بالوفاة، وسُمي انتهازي لأنه يعيش في جسم الإنسان، وينتهز فرصة قلة المناعة ليبدأ نشاطه ويهاجم مسبباً مرضا خطيرا ومميتا في بعض الأحيان.

ووفق الدراسات، فإن الفطر الأسود موجود منذ العام 1885. وفي إحدى الدراسات التي أجريت في العام 2005 حول هذا المرض، تبين أن معدل الوفيات الناجمة عن مرض الفطر الأسود بلغ 54%.

ومن اعراض الفطر الاسود كما ذكرها موقع صحيفة "الأهرام" المصرية نقلاً عن الدكتور مجدي بدران:

الحمى.

تورم الوجه من جهة واحدة.

الصداع.

احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

آلام الصدر.

ضيق التنفس.

إضافة إلى الأعراض الأولية التالية:

حدوث انسداد في الأنف من جهة واحدة.

ألم الأسنان وتخلخلها.

الخدر والتنميل.

اسوداد حول منطقة الأنف.

تشوش وازدواجية في الرؤية.

ألم الصدر وخروج دم مع الكحة.

وعندما يقوم المرض بمهاجمة الجهاز الهضمي، فإن أعراضاً معينة تظهر ومنها: