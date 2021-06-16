ماهي أعراض قرحة القرنية وما أسبابها

قرحة القرنية مرض من الأمراض الخطيرة التي تصيب العيون لأسباب مختلفة يجب معرفتها، والقرحة في القرنية تؤثر على البصر ويجب تشخيصها مبكرًا لتفادي مضاعفاتها، وفي موقع "ويب طب" وردت أسبابها وأعراضها وحتى طرق علاجها، نتعرف عليها في التالي..

أعراض قرحة القرنية:

الإصابة المتكررة أو المستمرة باحمرار في العيون.

غزارة في الدمع ووجود إفرازات في العيون.

مشاكل في الرؤية ويمكن أن تصبح الرؤية ضبابية.

آلام متكررة ومستمرة في العيون ينتج عنها حرقان وشعور بالحكة .

قدم القدرة على النظر إلى الضوء.

حدوث احمرار في جفن العين وتورمه.

تكون بقع بيضاء اللون على سطح قرنية العين.

أسباب قرحة القرنية :

أمراض عدة يمكن أن تسبب قرحة القرنية وهنالك أيضا أمور غير صحية تؤدي إلى الإصابة به أيضا، ومختلف الأسباب دوت الخليج:

الإصابة بالأمراض الالتهابية منها الالتهابات البكتيرية، الالتهابات الفيروسية، الالتهابات الفطرية.

الأمراض التي تسببها الطفيلات.

قرحة القرنية من مضاعفات أمراض الحساسية.

سوء التغذية وخاصة نقص فيتامين أ.

مرضى الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بقرحة القرنية بسبب ضعف الأوعية الدموية في العيون ومنهم مرضى السكري.

التعرض للإصابات المباشرة في العيون.

وجود أمراض تسبب جفاف العين.

العادات غير الصحية مثل ارتداء عدسات لاصقة غير طبية.

علاج قرحة القرنية:

السيطرة على المرض المسبب وعلاجه مبكرًا.

العناية بصحة العيون وحمايتها واستخدام مستحضرات طبية في علاجها.

في المراحل الأولى من مرض قرحة القرنية يمكن علاجه بالقطرات الطبية.

المضادات الحيوية سواء على شكل حبوب أو قطرات.

التغذية الجيدة وتناول المكملات الغذائية.

في الحالات المتقدمة تكون الجراحة الموضعية دوت الخليج العلاج الأمثل القرحة القرنية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.