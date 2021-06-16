أسباب مرض الفطر الأسود وأعراضه وطرق انتقال العدوى

اسباب مرض الفطر الأسود واعراضه وطرق انتقال العدوى، عن ذلك نشر موقع "سي إن إن" تقرير مفصل عن هذا المرض الذي انتشر مؤخرا في عدد من الدول تزامنًا مع انتشار فيروس كورنا بها، وجميع الإصابات به خصت مرضى كورونا، وجاء في التقرير المعلومات التالية..

أسباب مرض الفطر الأسود وطرق العدوى

الفطر الأسود هو أحد الأمراض الفطرية الموجودة في الطبيعة ومكتشفة منذ عشرات السنوات، والفطر الأسود ينتج من عفن طبيعي موجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد.

تؤكد الدراسات والأبحاث الطبية أن الفطر الأسود مرض غير معد والإصابة به تختلف في شدتها من مريض إلى آخر، وهو يؤثر بشكل كبير على مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.

يصاب الإنسان بمرض الفطر الأسود من خلال استنشاق الجراثيم الفطرية المنتشرة في الهواء، ويمكن أن تكون الإصابة من خلال الجلد في حال وجود قروح أو جروح او حروق.

أعراض مرض الفطر الأسود

يظهر الفطر الأسود كعدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والأنف وعظام الخد وبين العينين والأسنان.

وفي بيان عن مرض الفطر الأسود ذكرت وزارة الصحة الهندية أن المرض بعد أن يدخل النشر يصل عبر الأوعية الدموية إلى العينين والرئتين ويمكن أن ينتشر إلى الدماغ. ويؤدي إلى إسوداد أو تغير لون الأنف، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، وألم في الصدر، وصعوبة في التنفس وسعال في الدم.

وبشكل عام تعتمد الأعراض على مكان نمو الفطريات في الجسم، ويمكن أن تشمل تورم الوجه، والحمى، وتقرحات الجلد، والآفات السوداء في الفم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.