كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة

كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه وشده من اجمل الوصفات الطبيعية للبشرة فإذا كنتِ من الباحثين عن الجمال الطبيعي لوجه مليء بالحيوية أو عروسة وتريدي بشرة منوره في ليلة العمر، فاليك فوائد النشا المتعددة للجمال و ماء الورد المطلوبة في معظم ماسكات التجميل، وابدئي باتباع وصفة التفتيح بالنشا وماء الورد من الآن ولاحظي النتيجة السريعة في التفتيح، ومن خلال هذا المقال سنوفر إليكي طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة فى الوجه إلى الأبد.

خلط ملعقتين كبار من نشا الذرة مع ثلاثة ملاعق من ماء الورد النقي وإضافة ملعقة لبن بودرة.

يتم الخلط حتى تصبح عجينة كريمي وناعمة ولا يوجد بها أي تكتلات.

اغسلي بشرتك جيداً بالغسول الخاص بها، ثم قومي بتجفيفها وابدئي باستخدام كريم النشا.

نقوم بأخذ القليل من الكريم ووضعه على الوجه والرقبة لمدة 40 دقيقة، ويمكن أيضاً استخدامه على اليدين والرجلين لتبييض ناصع كبياض الثلج.

تغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر، ويتم وضع المرطب المناسب لنوع بشرتك.

يجب الاستمرار على خلطة التفتيح هذه يوم ويوم لمدة أسبوعين لتري نتيجة فعالة في تفتيح البشرة درجتين.

هذه الوصفة تزيل الشوائب وتعمل على تهدئة البشرة بعد التعرض لحرارة الشمس وتفتح آثار الاسمرار والحروق.

وهى عبارة عن خلط معلقة من عسل النحل النقي، مع ملعقة نشا مع ملعقة ماء ورد ودهن البشرة بعد التعرض للالتهاب من الحرارة.

كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه والتخلص من التجاعيدخلطة تبيض الوجه بالنشا وماء الوردكريم تفتيح البشرة بالنشا

يمكن عمل ماسك صنفرة للبشرة بوضع ملعقة من ماء ورد ومعلقة سكر خشن وملعقة نشا، ووضعه على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم فرك الوجه بحركات دائرية ثم شطف الوجه بالماء الدافئ.

تساعد النشا على تفتيح البشرة وشدها وبالتالي تخلصها من التجاعيد والخطوط الرفيعة حول العين والفم، وكذلك أيضاَ الخطوط التعبيرية.

وتساعد النشا على ملئ فراغات البشرة وتجعلها ممتلئة وجذابة.

يمنح ماء الورد بشرتم النضارة واللمعان والترطيب العالي وخاصة إذا تم استخدامها بشكل يومي.

عند دمج النشا وماء الورد ووضعهم على الوجه فإنهم يساعدون بشكل كبير على تفتيح البشرة وتبييضها خلال دقائق معدودة.

فوائد النشا وماء الورد للبشرة

فمن خلال كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه وشده يمكنك صنع كريم تفتيح البشرة في المنزل بمكونات طبيعية، دون دفع سعر كبير في شراء كريم كيميائي يؤذي البشرة، لكن كريم النشا من المكونات الطبيعية وسوف تحصلي على تفتيح مضاعف وتغطية للبشرة من أي عيوب أو شوائب.