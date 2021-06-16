كريم لبان الذكر الغني بالكولاجين:لتبييض ومحاربة التجاعيد2021

يعد كريم لبان الذكر من أفضل الكريمات الغنية بالكولاجين التي تعمل على تبييض وتفتيح البشرة، وأن هذا الكريم قد تم انتشاره في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والبلاد العربية، حيث تحلم الفتيات والسيدات الحصول على بشرة نظيفة وصافية من التجاعيد والحبوب والرؤوس السوداء الموجودة بالبشرة، ويحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات التي تغذي البشرة، ومن السهل عمل كريم لبان الذكر بالمنزل بخطوات سهلة وتكلفة بسيطة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل كريم لبان الذكر من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم.

كريم لبان الذكر الطبيعي

يعتبر لبان الذكر الغني بالكولاجين من مكونات طبيعية وبدون مواد كيميائية تضر بشرتك، حيث يعيد نضارتها ويجعلها مشرقة ومنيرة كالقمر.

مكونات عمل كريم لبان

سوف نتحدث على مكونات عمل كريم لبان الذكر الغني بالكولاجين ومكوناته البسيطة وهى كالتالي:-

خمس ملاعق صغيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة من الكركم.

10نقط من زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام لبان الذكر الطبيعي بطريقة سهلة للغاية وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء ثم نضع به المكونات الآتية وهى لبان الذكر ثم الكركم ثم نقوم بخلطهم خلطا جيدا. ثم نقوم بإضافة ماء الورد ثم زيت اللوز ويتم تقليبهم تقليب جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح كريم. يتم وضع الكريم في علبة من الزجاج ثم يتم حفظ العلبة في الثلاجة لحين استخدامها. ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر لإزالة الاتربة الملتصقة بالبشرة. يتم بعد ذلك مسح الوجه بفوطة ناعمة ونظيفة لتجفيف الوجه. ثم يوزع الكريم على الوجه والرقبة والأيدي ويدلك بواسطة الفرشاة عكس عقارب الساعة. يتم ترك الكريم لمدة ساعة ونصف على الوجه حتى تمتص البشرة الكريم. ثم نغسل البشرة بالماء البارد ومسحها بالفوطة وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. يتم استخدام الكريم يوم بعد يوم ولمدة شهر.

غسل الوجه بالماء قبل وبعد الكريم.

استخدام الفرشاة عند وضع الكريم على الوجه.

ترك الكريم على البشرة حتى يجف.

نصائح يجب اتباعها في الاستخدام