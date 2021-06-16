كريم النشا والليمون لتبيض الوجه في ثواني ماسك سيغير بشرتك 180 درجة ويُخفي التجاعيد

إذا كنتي ترغبين في الحصول على بشرة نضرة وخالية من أي شوائب وتكون ناصعة البياض وتخلوا من أي تجاعيد أو خطوط رفيعة والخطوط التعبيرية فعليك باستخدام كريم النشا والليمون السحري، فهو من أحد الكريمات الطبيعية الفعالة والتي يمكن إعدادها في البيت بكل سهولة، و بمكونات موجودة داخل مطبخك، ويمنحك نتائج فعالة من أول استخدام وسوف يغنيكي عن استخدام الكريمات الكيميائية والتي تحتوي على مواد تضر البشرة مع الاستخدام الكثير، ولكن يتميز كريم النشا والليمون بأنه كريم طبيعي بنسبة 100% ولن يضر البشرة إطلاقا بل يمنحها النعومة واللمعان والتبييض السريع، تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف على طريقه عمله. طريقة عمل كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد طريقة عمل كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

عصير ليمونه كبيرة.

ملعقة من زيت اللوز الحلو. خطوات تحضير كريم النشا والليمون للتبييض احضري طبق صغير وضعي فيه ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، وإذا كنت من الأشخاص الذين يتحسسون من عصير الليمون يمكن استبداله بملعقة من عصير البرتقال الطازج.

وأخيرا أضيفي ملعقة من زيت اللوز الحلو، اخفقي المكونات سويا حتى تتجانس وتتداخل مع بعضها البعض.

ثم يتم عمل مقشر للوجه، ويكون المقشر من خلال استخدام نصف ثمرة من البرتقال، وملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ثم يتم غمس النصف برتقال في السكر الناعم، ويتم فرك الوجه بها لمدة خمس دقائق للتخلص من أي جلد ميت، والتخلص من الشوائب العالقة بالبشرة.

بعد ذلك احضري كريم النشا والليمون وضعيه على بشرتك لمدة 20 دقيقه، ثم يتم غسله بالماء فقط ويتم وضع الكريم المرطب عليه وهذه كانت أسهل طريقه لعمل كريم النشا والليمون السحري لتبييض البشرة وشد الوجه. خطوات تحضير كريم النشا والليمون للتبييض ماسك النشا وماء الورد ماسك النشا وماء الورد المكونات: ملعقة من النشا.

ملعقة زيت جوز الهند” يمكن استبداله بزيت الزيتون”.

ملعقة ماء ورد. طريقة التحضير: أحضري طبق صغير وضعي فيه كل المكونات السابقة ذكرها بشكل تدريجي حتى تتجانس ويصبح الخليط كريمي ناعم.

طبقي الماسك على وجه نظيف وجاف واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي البشرة بماء بارد، وكرري الماسك مرتين أسبوعياً لتبييض سريع ونضارة وإشراقه مذهلة. الوسوم

إذا كنتي ترغبين في الحصول على بشرة نضرة وخالية من أي شوائب وتكون ناصعة البياض وتخلوا من أي تجاعيد أو خطوط رفيعة والخطوط التعبيرية فعليك باستخدام كريم النشا والليمون السحري، فهو من أحد الكريمات الطبيعية الفعالة والتي يمكن إعدادها في البيت بكل سهولة، و بمكونات موجودة داخل مطبخك، ويمنحك نتائج فعالة من أول استخدام وسوف يغنيكي عن استخدام الكريمات الكيميائية والتي تحتوي على مواد تضر البشرة مع الاستخدام الكثير، ولكن يتميز كريم النشا والليمون بأنه كريم طبيعي بنسبة 100% ولن يضر البشرة إطلاقا بل يمنحها النعومة واللمعان والتبييض السريع، تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف على طريقه عمله. طريقة عمل كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد طريقة عمل كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

عصير ليمونه كبيرة.

ملعقة من زيت اللوز الحلو. خطوات تحضير كريم النشا والليمون للتبييض احضري طبق صغير وضعي فيه ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، وإذا كنت من الأشخاص الذين يتحسسون من عصير الليمون يمكن استبداله بملعقة من عصير البرتقال الطازج.

وأخيرا أضيفي ملعقة من زيت اللوز الحلو، اخفقي المكونات سويا حتى تتجانس وتتداخل مع بعضها البعض.

ثم يتم عمل مقشر للوجه، ويكون المقشر من خلال استخدام نصف ثمرة من البرتقال، وملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ثم يتم غمس النصف برتقال في السكر الناعم، ويتم فرك الوجه بها لمدة خمس دقائق للتخلص من أي جلد ميت، والتخلص من الشوائب العالقة بالبشرة.

بعد ذلك احضري كريم النشا والليمون وضعيه على بشرتك لمدة 20 دقيقه، ثم يتم غسله بالماء فقط ويتم وضع الكريم المرطب عليه وهذه كانت أسهل طريقه لعمل كريم النشا والليمون السحري لتبييض البشرة وشد الوجه. خطوات تحضير كريم النشا والليمون للتبييض ماسك النشا وماء الورد ماسك النشا وماء الورد المكونات: ملعقة من النشا.

ملعقة زيت جوز الهند” يمكن استبداله بزيت الزيتون”.

ملعقة ماء ورد. طريقة التحضير: أحضري طبق صغير وضعي فيه كل المكونات السابقة ذكرها بشكل تدريجي حتى تتجانس ويصبح الخليط كريمي ناعم.

طبقي الماسك على وجه نظيف وجاف واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي البشرة بماء بارد، وكرري الماسك مرتين أسبوعياً لتبييض سريع ونضارة وإشراقه مذهلة.

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