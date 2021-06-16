افضل طريقة لعمل ناجتس دجاج المقرمش خطوة بخطوة في المنزل

ناجتس المقرمش، دجاج من البروتينات الهامة التي نحتاج تناولها بشكل صحي، يمكن تحضير اكثر من طبق من الدجاج(الفراخ) ومن أسهل الأطباق التي يمكن تحضيرها ناجتس، وشورما فراخ، وشيش طاووق.

ناجتس مثل المطاعم، الفراخ المقرمشة من احب الأطباق المفضلة لدى الأطفال ويرغبون في تناولها مع صوص الكاتشب المميز، والبطاطس المحمرة، ويمكن أن تقدم مع طبق من المكرونة، ناجتس من الأطباق سريعة التحضير ويمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لفترة واستخرجها وقت الاستخدام.

طريقة عمل ناجتس الدجاج

الدجاج المقر مش من احلي واشهي الأطباق التي يمكن أن نقدمها ويتم تحضيرها بالمنزل بشكل سهل وبسيط، بنفس طعم المحلات ونفس القرمشة ألذيذة، يجب تحضير المكونات واتباع تلك الخطوات التي سوف نعرضها لكم اليوم، كما يمكن تحضير كوردن بلو، من الدجاج التي يمكن أدخالها في اكثر من وصفة.

أولا مقادير ناجتس الدجاج



نصف كيلو فراخ مفرومة.

واحدة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

بصلة صغيرة مبشورة.

2معلقة كبيرة بقسماط ناعم .

ربع معلقة صغيرة من الملح وفلفل اسمر.

وثوم بودر وتوابل فراخ .

وبابريكا .

2معلقة كبيرة بشر جبنه رومي .

دقيق.

بيضة.

خلطة البقسماط للتحمير.

كوب بقسماط ناعم.

نصف كوب كورن فليكس متكسر .

رشه من ملح وفلفل اسمر، وبابريكا، وتوابل فراخ، وثوم بودر، ونشا، وبيكنج بودر.

في البداية نحضر طبق غويط ونضع البصلة المبشورة ونضع الفراخ والقليل من جميع التوابل، ويضاف إليها البقسماط ونقلب ونضعهم بالكبة ونخلطهم جيدا. ثم نضعهم بطبق ونضيف عليهم البطاطس المهروسة، وبشر ألجبنه ونخلط جميع المكونات ثم نضعها بالثلاجة لمدة ربع ساعة. ثم نبدأ في تشكيلها كما نرغب ثم نضعهم بالثلاجة لمدة نصف ساعة ثم نشعل الفرن من اسفل على درجة عالية. ثم نخرج الناجتس ونحضر طبق به دقيق وعليه رشه من كل التوابل ونقلب وطبق به بيضة وعليها رشه ملح وفلفل اسمر ونخفقها وطبق به كل خلطة البقسماط ونضع الناجتس بالدقيق ثم بالبيض ثم خلطة البقسماط ونرصهم بصنية ونضعهم بالفريزر لمدة نصف ساعة ثم نحمرهم بزيت غزير وسخن بالاول على درجة عالية ثم نهدى النار متوسطة ونحمرهم ونطلعهم بمصفاه.

خطوات تحضير ناجتس بالخطوات

ناجتس الدجاج المقرمش مثل المحلات، عبر موقعنا