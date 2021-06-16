وصفة للتفتيح بكريم نيفيا والنشا بطريقة بسيطة تفتح بشرتك ١٠ درجات أكثر

يعد كريم نيفيا وهذه العناصر المضافة من أقوي خلطات التفتيح التي يمكن الحصول عليها، دون الحاجة إلى وضع مساحيق ومستحضرات تجميل مما لها تأثير سلبي على البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهولة حتى تستطيع الفتيات تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتعمل هذه الوصفة على تفتيح وتبييض البشرة وإضافة النعومة وإعطائها رونقها، وهذا النوع يستخدم ليلا ونقوم بغسلها صباحا بإستخدام الغسول الخاص وسوف تلاحظين الفرق، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل وصفة التفتيح بكريم نيفيا في المنزل. مكونات عمل كريم نيفيا والنشا للتفتيح مكونات عمل كريم نيفيا والنشا للتفتيح يحتوي كريم نيفيا للتفتيح على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

ملعقة كبيرة من زيت الخيار.

ملعقة كبيرة من النشا.

القليل من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة و سهلة التحضير كريم نيفيا هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ثم نقوم بإضافة كريم نيفيا مع الزيت والنشا والليمون. بعد ذلك نقوم بخلط المكونات جيدا حتى نحصل على خليط كريمي. ثم نضعها في الثلاجة لحين نستخدمها. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة إستخدام بسيطة لتطبيق كريم نيفيا على الوجه هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام الماء والغسول وندهن الكريم ليلا طبقة رقيقة منه على الوجه والرقبة.

نعمل كمساج للبشرة حتى تتشرب الكريم ويترك الكريم ليلة كاملة

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر جيدا ثم نقوم بترطيبها. فوائد زيت الخيار للبشرة فوائد زيت الخيار للبشرة هناك عدة فوائد لزيت الخيار في تفتيح البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط. يفتح البشرة ويساعد في نضارتها ويعطيها رونقها الخاص. يعالج الهالات السوداء تحت العين ويمحي آثارها. يعمل على معالجة الحبوب ويقي من الحساسية. يحتوي على أحماض مهمة لصحة البشرة زنعومتها. يعمل على معالجة البقع وآثار الندبات. يرطب البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من الماء مما تؤدي إلى ترطيب البشرة. الوسوم

يعد كريم نيفيا وهذه العناصر المضافة من أقوي خلطات التفتيح التي يمكن الحصول عليها، دون الحاجة إلى وضع مساحيق ومستحضرات تجميل مما لها تأثير سلبي على البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهولة حتى تستطيع الفتيات تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتعمل هذه الوصفة على تفتيح وتبييض البشرة وإضافة النعومة وإعطائها رونقها، وهذا النوع يستخدم ليلا ونقوم بغسلها صباحا بإستخدام الغسول الخاص وسوف تلاحظين الفرق، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل وصفة التفتيح بكريم نيفيا في المنزل. مكونات عمل كريم نيفيا والنشا للتفتيح مكونات عمل كريم نيفيا والنشا للتفتيح يحتوي كريم نيفيا للتفتيح على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

ملعقة كبيرة من زيت الخيار.

ملعقة كبيرة من النشا.

القليل من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة و سهلة التحضير كريم نيفيا هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ثم نقوم بإضافة كريم نيفيا مع الزيت والنشا والليمون. بعد ذلك نقوم بخلط المكونات جيدا حتى نحصل على خليط كريمي. ثم نضعها في الثلاجة لحين نستخدمها. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة إستخدام بسيطة لتطبيق كريم نيفيا على الوجه هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام الماء والغسول وندهن الكريم ليلا طبقة رقيقة منه على الوجه والرقبة.

نعمل كمساج للبشرة حتى تتشرب الكريم ويترك الكريم ليلة كاملة

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر جيدا ثم نقوم بترطيبها. فوائد زيت الخيار للبشرة فوائد زيت الخيار للبشرة هناك عدة فوائد لزيت الخيار في تفتيح البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط. يفتح البشرة ويساعد في نضارتها ويعطيها رونقها الخاص. يعالج الهالات السوداء تحت العين ويمحي آثارها. يعمل على معالجة الحبوب ويقي من الحساسية. يحتوي على أحماض مهمة لصحة البشرة زنعومتها. يعمل على معالجة البقع وآثار الندبات. يرطب البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من الماء مما تؤدي إلى ترطيب البشرة.

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