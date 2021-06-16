جهزي عجينة السمبوسة البيتي بأفضل طريقة وأقل تكلفة

طريقة عمل عجينة السمبوسة، يبحث الكثيرون عن طريقة عمل عجينة السمبوسة باعتبارها من أشهر أطباق المقبلات المحببة لدى الكبار والصغار، بطعمها المقرمش الهش وحشواتها اللذيذة التي تفتح الشهية على تناول الطعام، وقد انتشر تواجدها على الموائد الرمضانية وفي المناسبات والعزائم، إذ أنها تتميز بتنوع حشواتها التي تتناسب مع الأذواق المختلفة فيمكنك حشوها بأنواع مختلفة من الجبن مع شرائح الزيتون أو اللحم أو الدجاج أو مشكل خضروات، اختاري عزيزتي الحشوة المفضلة لديك واستمتعي بتناول هذه الرقائق المقرمشة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات: 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من الماء العادي.

ملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة القابلة للدهن أو الزيت النباتي.

ربع ملعقة كبيرة خميرة فورية. طريقة التحضير: فى بولة عميقة ضعي كلاً من الدقيق وقومي بمزج مقدار ملعقة صغيرة ملح (غير ممتلئة) ثم ضعي الزيت أو الزبدة والخميرة واخفقيهم مع بعض جيدًا.

أضيفي الماء تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات.

اتركي العجينة جانبًا حتى ترتاح، ومن ثم أعيدي العجن باستخدام اليدين أو العجان إن توفر لديكِ، واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة وخالية من التشققات.

تغطي العجينة بغلاف بلاستيكي أو فوطة دافئة واتركيها في مكان دافيء حتى تختمر.

قومي بتشكيل العجينة على شكل دوائر أو بشكل طولي، واتركيها جانبًا حتى ترتاح وفي نفس الوقت تجهزي الحشوة المفضلة.

يُمكنك تسوية رقائق السمبوسة بطريقتين إما بقليها في زيت غزير ساخن، وإما بدهن وجهها بالزيت وادخليها الفرن وبعد فترة قصيرة اقلبيها على الوجه الأخر حتى يحمر لونه.

يمكن حشوها باللحم المفروم المتبل، أو بالفراخ أو بالخضراوات، وغلقها بالماء والدقيق جيداً حتى لا تفتح أثناء القلي، ثم يتم رفعها على مناديل مطبخ حتى التخلص من الزيت الزائد. الوسوم

طريقة عمل عجينة السمبوسة، يبحث الكثيرون عن طريقة عمل عجينة السمبوسة باعتبارها من أشهر أطباق المقبلات المحببة لدى الكبار والصغار، بطعمها المقرمش الهش وحشواتها اللذيذة التي تفتح الشهية على تناول الطعام، وقد انتشر تواجدها على الموائد الرمضانية وفي المناسبات والعزائم، إذ أنها تتميز بتنوع حشواتها التي تتناسب مع الأذواق المختلفة فيمكنك حشوها بأنواع مختلفة من الجبن مع شرائح الزيتون أو اللحم أو الدجاج أو مشكل خضروات، اختاري عزيزتي الحشوة المفضلة لديك واستمتعي بتناول هذه الرقائق المقرمشة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات: 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من الماء العادي.

ملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة القابلة للدهن أو الزيت النباتي.

ربع ملعقة كبيرة خميرة فورية. طريقة التحضير: فى بولة عميقة ضعي كلاً من الدقيق وقومي بمزج مقدار ملعقة صغيرة ملح (غير ممتلئة) ثم ضعي الزيت أو الزبدة والخميرة واخفقيهم مع بعض جيدًا.

أضيفي الماء تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات.

اتركي العجينة جانبًا حتى ترتاح، ومن ثم أعيدي العجن باستخدام اليدين أو العجان إن توفر لديكِ، واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة وخالية من التشققات.

تغطي العجينة بغلاف بلاستيكي أو فوطة دافئة واتركيها في مكان دافيء حتى تختمر.

قومي بتشكيل العجينة على شكل دوائر أو بشكل طولي، واتركيها جانبًا حتى ترتاح وفي نفس الوقت تجهزي الحشوة المفضلة.

يُمكنك تسوية رقائق السمبوسة بطريقتين إما بقليها في زيت غزير ساخن، وإما بدهن وجهها بالزيت وادخليها الفرن وبعد فترة قصيرة اقلبيها على الوجه الأخر حتى يحمر لونه.

يمكن حشوها باللحم المفروم المتبل، أو بالفراخ أو بالخضراوات، وغلقها بالماء والدقيق جيداً حتى لا تفتح أثناء القلي، ثم يتم رفعها على مناديل مطبخ حتى التخلص من الزيت الزائد.

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