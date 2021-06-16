طريقة عمل البوريك التركي للشيف فاطمه ابو حاتي

البوريك التركي، هو من أشهر الأكلات في المطبخ التركي والذي أخذ شهرة كبيرة في العالم العربي ويبحث الجميع على طريقة عمل البوريك التركي لسهولة تحضيره وطعمه الشهي واللذيذ لذلك يحبه الكثير سواء الكبير أو الصغير، ومن اهم مميزاته انه لا بحتاج الى وقت لتحضيره او عجن او خرز ولا دقيق ويمكن تقديمه كوجبه للغداء أو العشاء، أو يمكن اخذه في الرحلات ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة البوريك التركي. طريقة عمل البوريك التركي للشيف فاطمة أبو حاتي: المكونات : لفة من الجلاش

جبنة كريمي

كوب جبنة موتزريلا مبشورة

كوب جبنة شيدر مبشورة

كوب جبنة رومي مبشورة

بسطرمة حسب الرغبة

4 ملعقة كبيرة زبدة زائبة

علبة زبادي صغيرة. طريقة التحضير: نقوم باحضار وعاء صغير أو طبق ونقوم بوضع الزبدة وكوب الزبادي ونقوم بتقليبهم جيدا.

ثم نقوم باحضار لفة الجلاش ونقوم بدهن ورقة الجلاش بالزبدة والزبادي ثم نقوم بقلبها على ورقة أخري حتى يتماسكوا معا، وهكذا حتى تنتهي كمية الجلاش.

نقوم بتحضير الحشوة، نقوم بخلط الجبن معا والبسطرمة ثم نقوم بدهن ورقة من الجلاش ثم نقوم بدهنها بالجبنة الكريمي ثم وضع الجبنة الشيدر والجبنة الموتزريلا والبسطرمة ثم نقوم بلف ورقة الجلاش على هيئة رول.

ثم نقوم بأحضار صينية من الالمنيوم ودهنها بالزبدة ثم نقوم برص رولات الجلاش في الصينية ثم نقوم بدهن الوجه بخليطة الزبدة والزبادي.

ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ثم نقوم بوضع صينيه الجلاش في الفرن لمدة عشر دقائق أو حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل ثم نقوم بأخراجها من الفرن وتقديمها، وكما زكرنا سابقا يمكن تقديمها باردة أو ساخنة ويمكن تقديمها كوجبه للغداء أو وجبة للعشاء. الوسوم

البوريك التركي، هو من أشهر الأكلات في المطبخ التركي والذي أخذ شهرة كبيرة في العالم العربي ويبحث الجميع على طريقة عمل البوريك التركي لسهولة تحضيره وطعمه الشهي واللذيذ لذلك يحبه الكثير سواء الكبير أو الصغير، ومن اهم مميزاته انه لا بحتاج الى وقت لتحضيره او عجن او خرز ولا دقيق ويمكن تقديمه كوجبه للغداء أو العشاء، أو يمكن اخذه في الرحلات ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة البوريك التركي. طريقة عمل البوريك التركي للشيف فاطمة أبو حاتي: المكونات : لفة من الجلاش

جبنة كريمي

كوب جبنة موتزريلا مبشورة

كوب جبنة شيدر مبشورة

كوب جبنة رومي مبشورة

بسطرمة حسب الرغبة

4 ملعقة كبيرة زبدة زائبة

علبة زبادي صغيرة. طريقة التحضير: نقوم باحضار وعاء صغير أو طبق ونقوم بوضع الزبدة وكوب الزبادي ونقوم بتقليبهم جيدا.

ثم نقوم باحضار لفة الجلاش ونقوم بدهن ورقة الجلاش بالزبدة والزبادي ثم نقوم بقلبها على ورقة أخري حتى يتماسكوا معا، وهكذا حتى تنتهي كمية الجلاش.

نقوم بتحضير الحشوة، نقوم بخلط الجبن معا والبسطرمة ثم نقوم بدهن ورقة من الجلاش ثم نقوم بدهنها بالجبنة الكريمي ثم وضع الجبنة الشيدر والجبنة الموتزريلا والبسطرمة ثم نقوم بلف ورقة الجلاش على هيئة رول.

ثم نقوم بأحضار صينية من الالمنيوم ودهنها بالزبدة ثم نقوم برص رولات الجلاش في الصينية ثم نقوم بدهن الوجه بخليطة الزبدة والزبادي.

ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ثم نقوم بوضع صينيه الجلاش في الفرن لمدة عشر دقائق أو حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل ثم نقوم بأخراجها من الفرن وتقديمها، وكما زكرنا سابقا يمكن تقديمها باردة أو ساخنة ويمكن تقديمها كوجبه للغداء أو وجبة للعشاء.

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