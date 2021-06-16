طريقة عمل البسبوسة بالزبادي لذيذة ومرملة بخطوات سهلة وأفضل من الجاهزة، البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة في الدول العربية والتي تتميز بقوامها الرائع والمذاق اللذيذ.

على الرغم أن الجميع يعتبر البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات والتي يقبل علي تناولها العديد من الأشخاص سواء كبار أو صغار.

ودائماً ما ترغب ربة المنزل في تحضير أنواع مختلفة من الحلويات ولكن تأتي البسبوسة في المقدمة نظراً لسرعة تحضيرها.

أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالزبادي شهية وبمذاق رائع زي المحلات

البسبوسة تتعدد أنواعها مثل البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالمكسرات ولكن عند إضافة مكونات أخري فإنها تضفي عليها مذاق خاص.

ولهذا تعد البسبوسة بالزبادي من ألذ وأطعم الأنواع والتي تتميز بالقوام الهش والخفيف.

كما أنها تظل بسبوسة طرية ومرملة لوقت طويل دون أن تفقد قيمتها الغذائية.

2 كوب من السميد الناعم.

كوب كبير من الزبادي.

1/2 كوب من السكر.

كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

كيس فانيليا.

في وعاء عميق قومي بوضع السميد والبيكنج بودر وامزجيهم جيداً. في وعاء آخر ضعي الزبادي والسكر والسمن واخلطيهم حتي تتجانس كل المكونات. أضيفي خليط الزبادي إلي السميد وتمزج المكونات فقط بدون عجن. تدهن الصينية بالسمن ثم يوضع خليط البسبوسة وتوزع جيداً بضربها من أعلي لأسفل. ندخل صينية البسبوسة اللذيذة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة ثم يتم تسخين الفرن علي درجة حرارة 200. قومي بتحضير الشربات وهو أن تضعي الماء والسكر علي النار حتي الذوبان. يترك الشربات ليغلي لمدة 5 دقائق ثم أضيفي عصير الليمون والفانيليا واتركيه حتي يغلي مرة أخري. يتم وضع البسبوسة في الفرن لمدة 35 دقيقة حتي يحمر الوجه والأطراف ثم أسفل الشواية لمدة 5 دقائق. عند خروج البسبوسة الناجحة يتم وضع الشربات الساخن وهي ساخنة ثم تترك لتمتص الشربات تماماً. بعد أن تهدأ قومي بتقطيعها وتزيينها بالمكسرات وتقدم بجانب الشاي أو العصير وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل البسبوسة بالزباديمقادير عمل شربات البسبوسةطريقة تحضير البسبوسة بالزبادي بالخطوات وأفضل من الجاهزة